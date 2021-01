Førersetet har vært løst i to år. Nå tør ikke Svein Halvard å bruke Teslaen lenger

Svein Halvard Nergård er oppgitt over at Tesla ikke tar grep og fikser feilen med bilen.

Knappe to år etter han kjøpte Tesla model S begynte problemene. Det var i november 2018 han for første gang merket at førersetet beveget på seg under en såkalt «fantombremsing», en feil som gjør at bilen bremser tilsynelatende uten grunn.

- Setet ga litt etter, og jeg fikk følelsen av at jeg mistet kontrollen og at setet var løst, sier han til Nettavisen.

Han forteller at han i desember 2018 rapporterte feilen til Tesla Norge for første gang. Han måtte imidlertid vente lenge før de kunne se på setet. Først under en servicetime i mars 2019 skal Tesla ha konstaterte at setet var løst.

- De foreslo en løsning, men de hadde ikke deler for å fikse feilen. Så hørte jeg ikke mer fra dem, sier han.

Etter flere purringer fikk han til slutt ny time i juni 2019, men heller ikke da kunne de fikse førersetet. Han skal ha fått høre at setet kanskje måtte byttes, men det kunne ta opptil ett år. Da sendte han klagebrev, og henviste til forbrukerloven.

- Jeg ba om at de fikset setet, som var det viktigste for meg, byttet setet eller at jeg fikk ny bil. Jeg turte jo ikke å selge bilen med løst sete, og de konsekvensene det kunne hatt, sier han.

Fikset ikke problemet

Først i september 2019 skal Tesla ha forsøkt å rette feilen, men allerede etter en uke kjente Nergård at setet igjen kjentes løst ut ved fantombremsing. Heller ikke på servicetimene i oktober og november samme år, eller i januar 2020, ble problemet løst. I februar i år konstaterte NAF, ifølge Nergård, at setet var løst under en EU-kontroll.

Setet ble løsere og løsere.

- I slutten av mars kunne jeg bevege på setet ved å sitte helt i ro, så da var det ikke lenger kun ved fantombremsing. Selv om Tesla prøvde å fikse setet igjen, funket det ikke denne gangen heller, sier han oppgitt.

Da var det nok. Nergård tok saken til Forbrukerrådet, og det ble satt i gang mekling mellom partene. Det førte heller ingen sted, og saken gikk videre til Forbrukerklageutvalget. Like før jul i år møtte han både NAF og teknikere fra Tesla, og det skal ha blitt konstatert at setet var løst.

Nå venter Nergård på en avgjørelse fra Forbrukerklageutvalget, men har fått beskjed om at saken trolig ikke blir avgjort før til høsten.

- Tesla prøvde å pushe på meg en Model 3, men da jeg ba om to stk. Model 3 - siden det har cirka samme verdi som Model S, fikk jeg avslag, sier han.

Tør ikke bruke bilen mer

Han mener et løst førersete er bekymringsfullt.

- Tesla sier at dette ikke er en vesentlig mangel, men ubehaget under fantombremsing er jo kun én ting. Etter hvert blir jo setet så løst at det skjer ved vanlig bremsing også, sier han.

Han frykter et løst sete bidrar til en forverret skade ved en kollisjon.

- Hva skjer ved en kollisjon? Når setet blir løsere og løsere krysser det til slutt en grense. Vil setet løsne helt ved stor hastighet om man kolliderer? spør han.

Frykten for konsekvensene er så store at han har latt bilen stå parkert siden mai i år. Han har heller aldri turt å låne vekk bilen.

- Jeg føler meg ikke trygg i den. Jeg kjører den kun én gang i måneden for å lade den opp, sier han.

- Men hvorfor har de ikke byttet setet ennå, når du sier de har vedkjent at det er en feil?

- Det jeg vet er at Tesla har flere generasjoner med seter, og mitt sete er andre generasjon. Det er standardsete, og de har ikke nødvendigvis disse setene på lager. Så det tar tid, sier Nergård.

Vurderer gruppesøksmål

Han har ikke tenkt å gi seg. Mens han venter på avgjørelsen fra Forbrukerklageutvalget, vurderer han å gå til gruppesøksmål mot Tesla sentralt. Nergård har vært i kontakt med flere andre Tesla-eiere, både i USA, Europa og Australia.

- Flere har opplevd det samme, sier han, som forteller at han for 1,5 år siden sendte han en bekymringsmelding til Tesla med Elon Musk på kopi.

- Jeg får ha is i magen. Jeg har en såpass god sak at jeg kjører løpet helt ut, sier Nergård.

Målet er å få Tesla til å kjøpe bilen, så han slipper å selge en bil med en slik mangel. Samtidig ønsker han erstatning for at han ikke har kunnet bruke bilen, og ubehaget han har vært utsatt for.

- Jeg skal ikke gi meg. Jeg håper det fører til en løsning for andre i samme situasjon også, og om det blir gruppesøksmål håper jeg Tesla får en ekstra smekk, sier han.

- Tesla ser nok at det har en større kostnad å fikse feilen med førersetet, men de håper nok at folk gir seg, sier Nergård.

- Leit

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge har blitt presentert for problemene Nergård opplever, og kritikken rettet mot Tesla. Han kan imidlertid ikke svare på Nettavisens spørsmål knyttet til saken.

- Av prinsipp kommenterer vi ikke enkeltkunder i media, sier han.

På generelt grunnlag uttaler han imidlertid følgende:

- Vi synes det er leit å møte kunder i rettslige instanser. Heldigvis skjer det ytterst sjelden. De aller fleste Tesla-kundene i Norge er fornøyde, som dokumentert i blant annet Norsk Kundebarometer 2020, hvor Tesla med 4/5 stjerner ble plassert i kategorien svært fornøyde kunder, sier Roland.

Flere hundre klager

Nergård er ikke den eneste som har klaget på Tesla i Norge. I 2020 har Forbrukerrådet fått inn 205 henvendelser på telefon og e-post om Tesla.

- Statistikken vår sier ikke noe om hvor mange av disse som omhandlet løst førersete, men generelt gjaldt henvendelsene stort sett bilens kvalitet, sier Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

Grunnet lav bemanning i romjula har ikke Forbrukerrådet mulighet til å hente ut antall klagesaker.

