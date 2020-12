EU gir sin støtte til jordskjelvrammede Kroatia

Et kraftig jordskjelv har ført til store skader i Kroatia. EUs president Charles Michel gir sin støtte til landet og lover hjelp fra EU.

– Våre tanker er med de skadde og hjelpemannskapene, skriver Michel på Twitter tirsdag ettermiddag.

– I denne vanskelige tiden vil EU bistå med all hjelp og støtte til det kroatiske folket og statsminister Andrej Plenkovic, legger presidenten til.

Det er kommet meldinger om dødsfall etter jordskjelvet som tirsdag rammet Kroatia. Skjelvet målte 6,3 på skalaen. Sentrum av byen Petrinja er totalskadd og bygninger har kollapset.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skriver på Twitter at hun har hatt samtaler med statsminister Plenkovic, og at EU er klare for å bidra med støtte.

Hun skriver at hun har bedt Janez Lenarčič om være klar for å reise til Kroatia så snart det er mulig. Han er europakommissær med ansvar for kriseadministrasjon.

(©NTB)

