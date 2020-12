Britisk storavis: Premier League vurderer koronapause etter smitteboom

Premier League-fotballen skal angivelig diskutere å legge inn en ekstra kamppause i januar som følge av det økende antallet smittetilfeller i klubbene.

Det er den britiske storavisen The Telegraph som hevder å kjenne til at det pågår diskusjoner om en slik pause kan være den rette veien å gå.

Det skal allerede ha vært avholdt uformelle samtaler mellom ledere fra ulike klubber der den mulige planen har vært tema.

Diskusjonene kommer i kjølvannet av at det den siste tiden har vært en sterk økning i antall smittetilfeller i klubbene på øverste nivå i engelsk fotball. I forrige uke ble det avgitt i alt 18 positive virustester. Det er ny rekord.

Fulham-trøbbel?

Manchester City, Arsenal og Sheffield United har begge bekreftet å ha smitteutbrudd i sine klubber. I City-leiren er stjernene Gabriel Jesus og Kyle Walker bekreftet å ha avgitt en positiv virustest. Flere andre skal også ha gjort det samme.

Mandagens ligakamp mellom City og Everton ble således utsatt på ubestemt tid. Det hersker også usikkerhet rundt gjennomføringen av klubbens kommende kamper.

Tirsdag melder i tillegg The Athletic at Tottenhams møte med Fulham onsdag står i fare etter at det er påvist smitte hos sistnevnte klubb.

Southampton måtte på sin side klare seg uten manager Ralph Hassenhüttl i seriemøtet med West Ham tirsdag kveld. Årsaken er at et medlem av trenerprofilens husstand har testet positivt på viruset. Hassenhüttl måtte dermed gå i isolasjon.

Tett program

I Arsenal er forsvarsprofilen Gabriel bekreftet smittet, mens Sheffield United tirsdag opplyste at et antall personer har avgitt en positiv virustest. Klubben til Sander Berge vil ikke oppgi hvor mange eller hvilke spillere som er rammet.

De involverte er nå isolert i tråd med retningslinjene til Premier League og britiske myndigheter.

Det hersker stor usikkerhet rundt gjennomføringen av flere kamper i tiden som kommer. Skulle nye oppgjør bli utsatt, kan det bli store problemer med å finne ledige datoer utover våren.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar