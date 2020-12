Gjerdrum-ordføreren: – Folk reddes av helikopter

Jordskredet i Gjerdrum er en stor og alvorlig katastrofe, sier ordfører Anders Østensen (Ap). Over 100 personer er evakuert.

– Folk som ikke kommer seg ut blir reddet ut med helikopter og det er dramatisk. Det er et stort rasområde, sier ordføreren til Romerikes Blad onsdag morgen.

Han forteller at raset, som nødetatene ble varslet om 03.59 natt til onsdag, har gått i et stort boligfelt.

Mellom 150 og 200 er evakuert, sier ordføreren til NRK.

Flere er skadet, melder Romerikes Blad. Flere personer skal være fraktet til sykehus.

Ahus opplyser til avisa at de er i full beredskap og står klare til å motta pasienter.

Så langt har Ahus fått melding om fem pasienter, melder NRK.

- Kjenner foreløpig ikke omfanget

– Dette er en stor og alvorlig katastrofe. Vi kjenner foreløpig ikke hele omfanget. Vi har satt krisestab og jobber nå så systematisk som vi kan, sier Østensen.

Det var natt til onsdag at det gikk et leirskred i Ask i Gjerdrum kommune.

- Situasjonen er uoversiktlig og alle nødetater er påkoblet, meldte kommunen på sine nettsider og opplyste at herredshuset fungerer som midlertidig oppsamlingssted og evakuerte fraktes til Olavsgård hotel.

Ved 5-tiden meldte Øst politidistrikt om skredet på Twitter. Da var nødetatene allerede på stedet og publikum ble bedt om å holde avstand.

- Flere boliger tatt av raset

- Det bekreftes at flere boliger er tatt av raset. Nødetater, med bistand fra sivilforsvaret og forsvaret, holder på med evakuering. Det jobbes fortsatt med å få oversikt over området, het det i en oppdatering fra politiet klokka 06.20.

Fylkesvei 120 Holt-Ask/Gjerdrum i Viken er helt stengt på grunn av raset, melder Vegtrafikksentralen øst klokka 6.

