Sadio Mané har funnet målformen

Sadio Mané har scoret seks mål på de åtte siste bortekampene i Premier League, og vi tror han også scorer i onsdagens kamp mot Newcastle.

Liverpool har scoret 104 mål mot Newcastle. Det er mer enn mot noe annet lag i Premier League. Merseyside-laget har scoret tre ganger i de to siste kampene på St James’ Park.

Onsdag møter de et Newcastle-lag som ikke har holdt nullen hjemme i de siste elleve ligakampene. Det er det lengste strekket med innslupne mål i toppdivisjonen siden februar 2005

De har faktisk kun holdt tett bakover i to av 14 kamper denne sesongen. Det tror vi lynkjappe Sadio Mané kan utnytte.

Newcastle - Liverpool - Sadio Mané første målscorer - 3,50 (spillestopp onsdag kl. 20.55)

Engelsk, Premier League. Jürgen Klopp har rotert startelleveren flere ganger denne sesongen, men Sadio Mane har startet 13 av Liverpools 15 ligakamper denne sesongen.

Den senegalesiske spissen har scoret seks mål så langt denne sesongen. Han har blant annet scoret i de to siste kampene mot West Brom og Crystal Palace, og han kan score i sin tredje ligakamp på rad onsdag.

Scoret først tre ganger

Mane scoret det første målet i kampen mot West Bromwich hjemme på Anfield, og det var tredje gangen han scoret det første målet i en Premier League-kamp denne sesongen. Vi tror at Mané som har funnet formen kan gjenta den prestasjonen på Tyneside onsdag.

28-åringen har en god statistikk mot Steve Bruce sitt mannskap. Mané har scoret tre mål på de siste to kampene mot Newcastle. Han scoret to mål mot the Magpies da lagene møttes på Anfield sist sesong.

At Mané scorer det første målet på St James’ Park. onsdag gir 3,50 i odds. Det er selvsagt et litt dristig tips, men det er gode argumenter for at det kan gå inn.

