Ragnar (74) bor 300 meter fra skredkanten:  - Jeg titta ned i et svært juv

I mørket gikk Ragnar Gøllner ut for å se hva som hadde skjedd. Synet som møtte ham gjorde at han raskt rygget.

Ragnar Gøllner (74) bor i boligfeltet i Nystulia i Gjerdrum, cirka 300 meter unna raskanten der det natt til onsdag gikk et stort skred. Han ble vekket klokka 04.30 av helikopteret som var i lufta og lyste like etter raset og fikk raskt politi og brannvesen på døra med beskjed om å evakuere.

Da hadde Gøllner allerede vært ute for å se hva som hadde skjedd. Synet som møtte ham fikk ham til å rygge:

- Jeg gikk ut for å se hva det var og forsto raskt at det hadde gått et skred. Jeg var kanskje 30-40 meter unna skredkanten og titta ned i et svært juv. Det var svært mørkt, så det var ikke mye jeg så, men jeg forsto at det var et enormt skred, forteller Gøllner til Nettavisen.

Da han forsto at han sto nær raskanten, beveget han seg raskt bort fra stedet og fulgte politiets anvisning om å evakuere.

- Jeg turde ikke gå helt fram til kanten, men jeg så hele fronten av skredet, sier han.

- Jeg har bodd her i ni år. Det er et område med kvikkleire, men det har ikke vært ras akkurat her i den tida jeg har bodd her, sier Gøllner.

Les mer Politiet etter jordskredet i Gjerdrum: - Foreløpig er ingen savnet

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin