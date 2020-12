FHI endrer på prioriteringsrekkefølgen for koronavaksiner

FHI kom med to nyheter.

Folkehelseinstituttet gjør et par endringer i vaksineprosessen. De har nå bestemt at helsepersonell rykker fram i køen, men også at man skal bruke alle dosene i vaksineglassene.

- Vi opplever nå et økende smittetrykk og vil oppleve det i ukene fremover. Beboere i sykehjem skulle vaksineres først. Deretter personer over 65 år, og deretter nedover i aldersgruppene.

- Nå gjør vi en justering. Det er stor fare for flere lokale utbrudd. Vi har hele tiden sagt at helsepersonell skal prioriteres, hvis det er en endring i smittesituasjonen. Derfor gjør vi det nå at helsepersonell skal få 15.000 vaksiner i spesialisthelsetjenesten, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg innledningsvis på pressekonferansen.

Vil vaksinere parallelt

-Nå gjør vi en parallell vaksinasjon av helsepersonell og sykehjemsbeboere. Vi vil starte opp med vaksinering av helsepersonell i uke 2, sa smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Det har vært en debatt om prioriteringsrekkefølgen tidligere, og Legeforeningen sa følgende i midten av desember:

- Smittesituasjonen og gjeldende kunnskap om vaksinene bør være det som avgjør den faktiske prioriteringen. Smittesituasjonen kan endre seg raskt. Ved et høyt smittetrykk og stor belastning på helsetjenesten er det derfor viktig å prioritere helsepersonell først, eksempelvis ansatte på sykehjem og sykehus, sa president Marit Hermansen i en pressemelding.

Overskudd av vaksine

Hun la til at man må sikre kapasiteten i helsevesenet som har kritisk kompetanse, og at de derfor rykker fram i køen nå.

- Vi vil anbefale at vi får ut mer av fem doser i vaksineglassene, hvis det er overskudd av vaksine i hetteglassene. Vi må bruke vaksinerestene, sa Stoltenberg videre, for å forsikre seg om at man ikke lar noe vaksine gå til spille.

Vaksineprodusenten Pfizer legger inn to ekstra doser som en sikkerhetsmargin, og det er disse dosene som nå skal utnyttes. Tidligere har Norge valgt å se an om de ekstra dosene skal brukes. Også Danmark og USA har bestemt seg for å bruke alle dosene. Det kan gi betydelig mer kapasitet.

Før dagens pressekonferanse var prioriteringsrekkefølgen som følger i Norge:

- Beboere på sykehjem, personer over 65 år og alvorlig syke er først i køen. Etter det er rekkefølgen:

– Personer mellom 18 og 64 år med en eller flere navngitte sykdommer eller tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp

* Beregninger viser at disse gruppene omfatter i alt 1,3 millioner personer.

* Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene. Regjeringen anslår at det er rundt 340.000 helseansatte som har pasientkontakt.

* Prioriteringslista kan endres dersom smitten øker og når man vet mer om vaksinene.

