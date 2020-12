Skredet ødela familiehjemmet: - Minnene er uerstattelige

Natt til onsdag mistet småbarnsfamilien Gulbrandsen Brenden hjemmet sitt.

- Huset henger over kanten. Garasjen er tatt og alt foran huset er tatt. Det er rett ned fra inngangspartiet, sier Christina Brenden til Nettavisen.

Heldigvis var familien på hytta da skredet på Ask i Gjerdrum gikk natt til onsdag. De befant seg derfor langt fra katastrofen som utspant seg i nattetimene midt i romjula.

- Dette er bare helt ubeskrivelig og surrealistisk. Det er vondt, sier småbarnsmoren onsdag ettermiddag.

Les også: NVE: - Skredet pågår fortsatt

Familien har bodd i eneboligen siden 2017, men de var ikke klar over rasfaren.

- Vi fikk beskjed på telefon klokken 8 i dag tidlig. Da visste jeg ikke omfanget, men det første jeg tenkte var at jeg håper at ingen er omkommet, sier hun.

Bekymret for naboene

Nabohusene ble imidlertid tatt av skredet, og da Brenden fikk se bildene fra nabolaget, ble hun ekstra bekymret.

- Alt jeg tenker på er naboer som er savnet, og hva fremtiden bringer. Vi har ikke noe hjem å reise til lenger, og vet ikke hva morgendagen bringer, sier hun og er tydelig preget.

- Jeg håper for all del at alle naboene våre er i live. Jeg klarer ikke tenke på noe annet, sier hun.

Les også: Visste om rasfaren: – Vi har blitt advart

Brenden er imidlertid glad for at de har hørt fra den ene naboen.

- De er i god behold og litt forslått. De kom seg ut i fart, og kom seg i trygghet. Jeg tror alle er i sjokktilstand nå, og vet ikke helt hvor man skal gjøre av seg, sier hun.

Tapte minner

Det viktigste er at alle er i live, mener hun. Samtidig kjenner hun også på en sorg over at de ikke får flytte hjem igjen.

- Det jeg synes er verst med det, er alle minnene til barna våre som vi eventuelt ikke får igjen. Vi har bilder og de første tingene deres fra dem ble født i huset vårt. Å ikke få tilbake det... Det er uerstattelig, sier hun.

Les også: Odd har vært utbygger for hele rasområdet: – Jeg kan ikke skjønne det. Vi har brukt raseksperter hele veien

Andre ting i huset er bare materialistisk, men de tapte minnene er vondt å tenke på for familien.

Hva som skjer videre, vet de ikke ennå. Nå er de på vei hjem fra hytta, og skal bo midlertidig hos foreldrene til Christina.

- Vi må bare komme oss hjem til dem, sette oss ned og få samlet brikkene, sier hun.

Reklame Her kan du levere inn Vikinglotto