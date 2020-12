Hanne (44) åpner dørene etter tragedien: - Viser dugnadsånden og samholdet i Gjerdrum

Tilbyr husly til folk og dyr som har mistet hjemmet sitt etter jordskredet.

Det var på morgenkvisten onsdag at Gjerdrum kommune ble rammet av et jord- og leirras i Gjerdrum kommune. Siden da har 700 personer blitt evakuert, og i skrivende stund er det 21 personer som det ikke har blitt gjort rede for. Ti personer er fraktet til legevakt og sykehus, og mange har mistet sine hjem og eiendeler. Magne Kvam og kona er to av dem som har mistet alt.

En annen person har også fortalt til Nettavisen at alt er borte.

- Vi prøvde å komme oss ut, men trengte egentlig ikke det, for hele huset raste sammen. Det var ikke noe tak igjen – det var ingenting. Så vi satt bare der, forteller kvinnen.

Sterkt berørt

Statsminister Erna Solberg er på åstedet i Ask sentrum i Gjerdrum, og er sterkt berørt av den tragiske hendelsen som har rammet et helt lokalsamfunn.

- Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele raset, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sier Solberg, som understreker at det ikke er sikkert at alle har vært hjemme da skredet gikk. Det er alltid en vond følelse når det er så mange vi ikke vet om ennå, sier Solberg.

- Kan bidra med det aller meste

Det viser seg også at hendelsen har berørt veldig mange som bor eller har en tilknytning til Gjerdrum. I Facebook-gruppen Gjerdrumsportalen har mange meldt seg for å tilby husly, mat, vann eller andre nødvendige ting til de som trenger det. 44 år gamle Hanne Vivien Lindgreen er en av dem som har lagt ut kontaktinformasjonen sin på Facebook-siden.

- Jeg kan tilby husly til både folk og dyr, stort og smått. Jeg kan også hjelpe til med transport, klær, innkjøp med mer. Jeg er veldig berørt av dette, siden jeg kjenner mange av dem som har blitt evakuert, sier Lindgreen til Nettavisen.

Dugnadsånd

Hun bor for øyeblikket i Vormsund og er der nå, men er klar til å sette seg i bilen på sekundet og kjøre til Gjerdrum.

- Gjerdrum er kjent for dugnadsånden og samholdet. Jeg har selv bodd 20 år i Gjerdrum og barna mine bor der fortsatt. Det er bare å ta kontakt. Jeg har et stort hus og en stor tomt der. Jeg har tre ledige soverom og kan i hvert fall huse åtte mennesker. Jeg kan bidra med det aller meste, forteller 44-åringen.

De evakuerte har blitt sendt til Olavsgaard og har fått tilbud om innkvartering på hotell, men mange vil ikke ha noe hjem å dra til når nødetatene gir et grøntlys for å returnere til området.

