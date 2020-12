TV 2: Ny nedjustering av antall: 12 personer ikke gjort rede for

12 personer er fremdeles ikke gjort rede for etter skredet i Gjerdrum.

GJERDRUM (Nettavisen): Siste: Ifølge TV 2 er nå 12 personer ikke gjort rede for etter skredet i Gjerdrum.

Politiet gjennomsøker onsdag kveld hus på rasstedet. Ifølge Aftonbladet sendes nå også et Svensk kriseteam til Gjerdrum.

- Vi har nå mannskaper som gjennomsøker deler av to til tre hus for å se om vi finner noen inne i disse bygningene eller husene. Dette er hus som kommer fra boligområdet hvor raset har gått, forteller innsatsleder Roger Pettersen under en pressekonferanse onsdag kveld.

Omkring 1.500 kan bli evakuert etter skredet, opplyser ordføreren til NRK. Til nå er 700 evakuert. Politiet jobber blant annet med å kartlegge hvem som har tilknytning til hvilke boenheter.

På spørsmål fra pressen om tilstanden til husene det søkes i svarer Pettersen:

- Det er rester av hus, og det er seksjoner av hus, og ødeleggelsene er massive. Det er store ødeleggelser på bygg og boliger.

Under pressekonferansen 18.00 opplyste Pettersen at 15 personer fremdeles ikke var gjort rede for etter skredet. Omkring 18.35 opplyser TV 2 at tallet nå skal være nedjustert til 12.

- Vi holder fremdeles muligheten åpen for at det er flere som har evakuert seg selv, sier Roger Pettersen i politiet under en pressekonferanse 16.30.

Onsdag ettermiddag var det fremdeles 21 personer det ikke var gjort rede for. Grunnen til at tallet er justert ned er at det er personer som har gjort rede for seg selv, og at politiet har fått kontakt med menneskene, opplyser politiet.

- Det er forskjellige årsaker til at det har tatt tid. Noen har måttet løpe fra mobilene sine, noen har dukket opp på evakueringssenteret, og vi har nøstet opp via venner og bekjente, og noen har også vært ute og reist, sier Pettersen onsdag kveld.

Han påpeker at tallet på personer som ikke er gjort rede for - 15 personer - kan endre seg både opp og ned.

Det er barn blant de som ikke er gjort rede for, bekrefter Pettersen onsdag kveld. De har ikke oversikt over hvilke av de 15 som bodde i hus som er tatt av raset.

- Vi vet ikke nøyaktig om alle 15, men det vi vet er at det er kvinner og menn i forskjellige aldre, som har tilhørighet til disse husene, sier Pettersen onsdag kveld.

Leter etter overlevende

Det er ikke bekreftet noen omkomne, og det er heller ikke opplysninger om flere skadde, opplyser politiet under pressekonferansen.

- Vi er i en fase hvor vi søker etter overlevende og ikke etter omkomne. Medisinsk personell vil rådgi oss, i forhold til temperatur og hva som er muligheter for overlevelse i et slikt miljø som er i den røde sonen, sa Pettersen 16.30.

Ti personer er sendt til sykehus eller legevakt etter at det natt til onsdag gikk et stort kvikkleireskred i et boligområde i Ask i Gjerdrum kommune.

Rundt 700 personer er evakuert. Bilder fra stedet viser flere hus som ligger nede i et stort krater som skredet har skapt. Flere boliger står tett inn mot kraterkanten, og i løpet av dagen har flere bygninger rast utenfor.

Politiet tror det kan være folk i skredområdet, men redningsmannskapene kommer seg kun inn fra lufta. Så langt er det ikke gjort noen funn, og ingen er bekreftet omkommet.

– Det er håp, og vi leter etter overlevende, sa Pettersen i 16.30-tiden onsdag.

Overvåker gjennom natten

Politiet sendte ut sin første melding om skredet klokka 5.18. Alle nødetatene er tungt til stede i området. Hjelp er tilkalt både fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. I tillegg skal altså et svensk kriseteam sendes til Gjerdrum.

Politiet har lagt onsdag ettermiddag lagt planer for hvordan de skal jobbe gjennom natten. Pettersen forteller at natten er den beste tiden for dem å rullere på mannskaper nattestid, men påpeker at de opprettholder aktiviteten gjennom natten.

- Vi har lagt planer for hvordan vi skal håndtere natten. Det blir kontinuerlig overvåking av området, og vi har tilstrekkelig resurser i bakhånd til å gjøre en innsats, dersom det skal være indikasjoner på at vi må iverksette tiltak, sier Pettersen onsdag kveld.

- Dere hører igjen at helikoptrene er i full drift, og vi har bra kapasitet med helikopter.

Redningsarbeidet har onsdag ettermiddag pågått for fullt ved hjelp av helikopter. Det er kun med helikopter at mannskapene kommer seg inn i det innerste rasområdet - den røde sonen.

Mannskapene har nødvendige redskaper, som motorsag med seg, slik at de kan komme gjennom hustak der det er mulig, og det brukes varmekamera i søket. Tidligere onsdag opplyste politiet at mennesker i den røde sonen ble løftet ut ved hjelp av helikopter.

I bevegelse

Skredet er i bevegelse, og Pettersen påpekte tidligere onsdag at dette hadde medført at tre hus, som var evakuert fra før, har gått inn i den røde sonen. Ingen flere hus har ramlet ut i rasstedet 18.00.

Pettersen sa tidligere at de ikke kunne se bort ifra at flere hus ville ramle ned i rasstedet.

- Vi kan ikke se bort fra at flere hus vil lide samme skjebne.

Han opplyste også onsdag ettermiddag at mørket vil gi letemannskapene utfordringer.

– Mørket har kommet og har gitt og gir oss utfordringer sier han.

– Dette vil selvsagt være en begrensning.

Flere hus rast

Like før klokken 15.45 hevder VG at to nye hus har rast ut i Gjerdrum.

- Jeg så og hørte det fra andre siden av dalen, forteller reporteren.

På politiets pressekonferanse 16.30 opplyser Pettersen at tre hus har rast inne i den røde sonen - den innerste delen av skredet.

Ti skadd

Til sammen har ti personer blitt fraktet til sykehus og legevakt etter skredet, men ingen av dem er hardt skadd.

– De har vært i leilighetene, og noen har også blitt funnet i området hvor det har vært skred, sier innsatsleder for helse Hans Kristian Jørgensen.

Han sier at flere personer er blitt løftet opp fra rasmassene med et Seaking-helikopter.

– De vi har funnet, er kalde i kroppen, sier han.

– Vi har fire pasienter som vi har kjørt til Ahus som er lettere skadd. Så har vi fem pasienter som er kjørt til legevakt. En pasient er kjørt til Ullevål og har hatt litt pusteproblemer, men den personen går det også greit med nå.

