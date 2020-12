Familiens desperate kamp for å finne savnede Zajka etter raset på Gjerdrum: – Vi håper på et mirakel

Familien ble evakuert med helikopter. Men det firbeinte familiemedlemmet måtte bli igjen.

Natt til onsdag rammet et enormt jordras et boligfelt i Gjerdrum kommune. I skrivende stund er det 11 personer som det ikke er gjort rede for, og 10 personer er skadet.

Det pågår et massivt arbeide for å sikre stedet og få kontroll. Samtidig har det fortsatt å gå mindre ras, noe som gjør reddearbeidet mye vanskeligere.

Katastrofen har også ført flere familier ut på en desperat kamp for å finne deres firbeinte familiemedlemmer.

Michelle Sandman (19) forteller Nettavisen at familien ble evakuert i hui og hast av et Seaking-helikopter. Hun var selv ikke tilstede, da hun bor på Tøyen i Oslo. Men begge foreldrene er i trygghet nå.

– Mamma og pappa var i huset da det raste. De våknet til at huset var i bevegelse. De prøvde å komme seg ut, men taket var allerede borte. Men de fikk med seg hunden, som var uskadd og rolig, sier hun til Nettavisen.

Men ifølge familien fikk de beskjed om at hunden ikke kunne være med i helikopteret. Sandman sier hun har full forståelse for at det måtte være slik, men synes det er fryktelig trist.

– Vi vet det er et mirakel å håpe på at hun er i live. Men vi håper inderlig at hun løper løs der et sted, og at noen ser henne, og at de kan si ifra til Ingolf.

Ettersom familien ble evakuert, trådte familievennen Ingolf Höns til. Han bor omtrent 20 minutter med bil unna familiens hus, og ble ikke evakuert.

Han har lagt ut innlegg på Facebook-grupper, og mange har bidratt til å dele informasjonen om det savnede familiemedlemmet på fire bein.

– Vi setter pris på at det er så mange som deler på Facebook, sier Michelle Sandman.

Familievennen har ikke kunnet lete selv, da rasområdet er avstengt med stor omkrets. Grunnen er at raset ikke nødvendigvis er ferdig, og at det kan komme flere ras.

– Det er veldig vanskelig. Jeg tok kontakt med «kommandosentralen», hvor alle samles. Men det er lavt på prioriteringslisten nå. Det er bare for meg å vente, og bruke jungeltelegrafen, sier Höns til Nettavisen.

Han har kjørt rundt for å se etter hunden, men uten hell. Mange har delt videre på Facebook.

– Vi får holde håpet oppe, sier han.

Nettavisen tok kontakt med Hovedredningssentralen for om det er vanlig praksis å nekte dyr å bli med i helikopteret.

– Det gjøres vel en vurdering i hver enkelt situasjon. Vi har ingen konkret informasjon om akkurat denne saken, sier Andreas Bull, redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Nettavisen.

Lokalsamfunnet har engasjert seg mye for å berge hunder og andre husdyr. Den lokale bedriften Hjemmeveterinær gikk ut på Facebook og sa at de tilbyr gratis veterinærhjelp til alle berørte dyr så langt det strekker til.

– Ikke nøl med å kontakte oss. Alle dyr som er berørt av denne hendelsen får gratis hjelp fra hjemmeveterinær, skriver dem.

