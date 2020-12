Hans Jørgen savner sin bror og hans familie etter skredet: – Vi gir ikke opp håpet

Hans Jørgen Jansens hjerteskjærende innlegg på Facebook er delt landet over.

– Jeg snakket med min bror i går kveld. Jeg vet at de var hjemme. Og jeg vet at familiens hus var blant de første som ble tatt av skredet.

Det sier Hans Jørgen Jansen til Romerikes Blad.

Onsdag la han ut et hjerteskjærende innlegg på sin Facebook-profil, som i skrivende stund er delt over 1.200 ganger.

– Det er alltid et håp

Der forteller Jansen at han savner sin bror, brorens gravide kone og deres felles datter etter katastrofen på Ask i Gjerdrum kommune.

– Ingenting har forandret seg etter at jeg la ut innlegget. Det er ikke noe nytt om familien, sier Hans Jørgen Jansen.

Han sliter med å holde tårene tilbake. Jansen, som er født og oppvokst i Gjerdrum, beholder fortsatt håpet om at broren og hans familie skal ha overlevd leirskredet.

– Det er alltid et håp om at de er hentet ut, uten at vi har fått det bekreftet. Men jeg heller mer mot at de fortsatt er i skredet. Vi gir ikke opp, det gjør vi ikke. I hvert fall ikke når politiets innsatsleder også tror at det finnes overlevende i skredet, sier han.

– Oppleves sterkt og godt

– Hva tenker du om alle som deler ditt innlegg på Facebook og sender støttemeldinger?

– Det oppleves veldig sterkt og godt. Jeg kjenner langt fra alle som har sendt melding til meg. Det er godt å tenke på at det er så mange som bryr seg og tenker på oss, sier Hans Jørgen Jansen.

Jansen sier at hans tanker går til alle som er rammet av tragedien på Ask.

– Dette er utrolig tragisk for alle, ja hele Gjerdrum. Det er et sted jeg og min samboer er veldig glade i, sier han.

