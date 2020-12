Iran vil betale erstatning til etterlatte etter at passasjerfly ble skutt ned

Iran vil betale 150.000 dollar i erstatning til de etterlatte for hver av de 176 personer som omkom da et passasjerfly ble skutt ned utenfor Teheran i januar.

Det ukrainske flyet ble skutt ned av det iranske luftforsvaret ved et uhell. Om bord var mange iranere bosatt i Canada. De omkomne var i tillegg fra Ukraina, Afghanistan, Storbritannia og Sverige.

Ifølge nyhetsbyrået IRNA har presidentens kontor varslet at pengene skal utbetales «umiddelbart», men det er ikke gitt noen dato for utbetalingen.

En talsmann for en forening som representerer de pårørende, sier at familiene først og fremst ønsker rettferdighet og at sannheten kommer fram.

– Denne uttalelsen fra det iranske regimet viser bare for alle at den iranske regjeringen jobber på oppdrag fra Revolusjonsgarden, sier Hamed Esmaeilion.

Han anklager regjeringen for å dekke over det som egentlig skjedde og for ikke å ha etterforsket hendelsen skikkelig.

Esmaeilion mistet selv sin kone og ni år gamle datter i nedskytingen.

Ukrainske myndigheter reagerer også negativt på kunngjøringen og understreker behovet for å finne årsaken til tragedien samt stille de ansvarlige for retten.

Onsdagens kunngjøring kommer nesten et år etter at flyet ble skutt ned av to iranske raketter like etter avgang fra Teheran. Etter å ha avvist alt ansvar for nedskytingen, ble iranske myndigheter etter hvert nødt til å erkjenne av det var Revolusjonsgarden som ved et uhell hadde angrepet flyet.

Hendelsen skjedde mens forholdet mellom Iran og USA var i høyspenn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani og ni andre i Bagdad i et droneangrep.

(©NTB)

