Redningsmannskaper har lett etter overlevende i Gjerdrum gjennom natten – fortsatt ingen funnet

Leirskredet i Gjerdrum

* Øst politidistrikt mottar melding om skredet like før klokken 03.59 natt til onsdag 30. desember

* Skredet, som er et kvikkleireskred, går på et større område i Ask i Gjerdrum kommune, som ligger like sør for Gardermoen. Minst 14 adresser i et boligfelt omfattes av skredet.

* Ti personer er meldt skadd, med varierende skadeomfang. Et av tilfellene karakteriseres som alvorlig.

* Etter å først ha meldt at ingen var savnet etter skredet, varsler politiet onsdag morgen at 26 personer ikke er gjort rede for. Tallet blir nedjustert en rekke ganger utover dagen og kvelden. Onsdag kveld får ti personer status som savnet.

* 1.000 personer er onsdag kveld evakuert, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

* Letearbeidet blir betegnet som svært krevende, og redningsmannskaper får ikke gå inn fysisk ned i skredområdet. Det letes med helikopter, både med varmesøkende teknologi, samt med å lokalisere mobiltelefonene til de savnede.

* Både Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner deltar i arbeidet. Et svensk kriseteam er også på plass for å bidra.

* Onsdag kveld utelukket ikke politiet at det i løpet av natten kan bli aktuelt å fire ned redningsmenn med hunder på bygg som anses som stabile.

* Både statsminister Erna Solberg (H) og kong Harald har uttrykket medfølelse for alle som er berørt av ulykken, som av statsministeren betegnes som en katastrofe.

* En hund ble klokken 01.43 natt til torsdag reddet ut fra skredområdet i helikopter. Dalmantineren Zajka blir dermed gjenforent med sine eiere som er evakuert fra området.

* Totalt skal det være 31 boenheter som er tatt av skredet, fordelt over ni bygg. I tillegg kommer seks garasjehus med fem garasjeplasser hver.

* Torsdag morgen opplyser politiet at hund, hundefører og redningsmann fra SeaKing har vært inne i skredområdet. Det er foretatt søk rundt bygningsmasser uten resultat.