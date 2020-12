Egypt-arrangøren mot strømmen: Vil ha 5000 på tribunen under VM-kamper

Håndball-VM for menn blir som en eneste gigantisk koronatest med nær 50.000 prøver. Arrangøren ønsker snaut 5000 tilskuere på Egypts kamper og får kritikk.

Kvinne-EM i Danmark ble nylig gjennomført uten en eneste positiv koronatest blant deltakerne i kampperioden.

Det har gjort at den egyptiske arrangøren nå har noe å strekke seg etter før 32 lag starter i VM. Smittevernreglene er ytterligere innskjerpet for alle involverte i mesterskapet.

– Jeg har tro på at dette skal går bra, men det er mange spillere som skal flys inn fra mange land. Jeg har sett protokollene, og de er svært omfattende. I tillegg vil arrangøren kunne dra erfaringer fra EM i Danmark, sier Norges landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Vi ønsker å vise at Egypt kan arrangere VM i en vanskelig tid, men gjøre det på en trygg måte. Vi har tatt en rekke grep som gjør dette trygt for deltakerne, sa den egyptiske sportsministeren Ashraf Sobhy under en pressekonferanse onsdag.

Det vil trolig bli analysert opp mot 50.000 koronatester fra de cirka 2500 personene (snaut 1100 spillere og ledere) som skal leve i en nøye overvåket VM-boble på sju-åtte store hoteller.

VM spilles i perioden 13.-31. januar. Norge har tapt de to siste finalene i verdensmesterskapet.

Et brudd på smittevernprotokollene betyr at man sendes ut av Egypt umiddelbart. Hvert eneste boble-hotellrom skal desinfiseres en gang per dag. Det samme gjelder for arenaer, treningshaller, kjøretøy, garderober, spiserom og fellesrom.

Bestikk, glass og tallerkener kan benyttes kun en gang før det destrueres.

Vil ha støtte

VM-sluttspillet skulle bli en tribunefest for egypterne. De har et meget talentfullt lag med mange spillere som i løpet av de siste årene er blitt verdensmestere ved to anledninger for yngrelandslag.

Arrangøren jobber fortsatt med å finne et opplegg for å ta imot cirka 5000 tilskuere på Egypts kamper. Disse skal spilles i en arena med plass til snaut 20.000 på tribunene.

– Vi ser på løsninger for å gjøre inn- og utgang og sosial distansering trygg for tilskuerne slik at vi kan sikre god nok publikumsstøtte til Egypts landslag, sa Sobhy.

Treneren for de danske tittelforsvarerne, Nikolaj Jacobsen, stusser over tilskuertallet.

– Jeg føler meg ikke utrygg, men er ikke enig med Det internasjonale håndballforbundet (IHF) her. Jeg synes man skulle spilt uten tilskuere for å skape full trygghet for deltakerne, sier han til avisen Ekstra Bladet.

Norge kan ikke møte Egypt før cupspillet. I forkant venter høyst sannsynlig seks kamper i to gruppespill.

De andre hallene tar 4-5000 tilskuere, og her vil det bare være snakk om å slippe inn noe få hundre på tribunene under VM.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre