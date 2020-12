Wolfsburg medgir brudd på smittevernreglene

Den tyske fotballklubben Wolfsburg medgir at fire spillere brøt smittevernreglene og bidro til et smitteutbrudd i førstelagsstallen.

Klubben opplyste torsdag at det er fastslått overtramp fra fire spillere og lover å skjerpe inn rutinene for å hindre at det gjentar seg.

Avisen Bild skrev med henvisning til en anonym varsler at Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp og Xaver Schlager brøt smittevernreglene 18. desember. Klubben imøtegår detaljer i avisens framstilling, men medgir at regler ble brutt.

Ni spillere i Wolfsburg-stallen har testet positivt på koronaviruset. Noen av dem er nå tilbake i trening.

Bundesliga fotball starter opp igjen allerede kommende helg.

