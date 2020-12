Boris Johnsons far søker om fransk statsborgerskap

Faren til den britiske statsministeren Boris Johnson har søkt om fransk statsborgerskap for å beholde sin tilknytning til EU.

Stanley Johnson sier til den franske radiokanalen RTL at han ønsker å bli fransk statsborger på grunn av familiens sterke bånd til Frankrike.

– Hvis jeg forstår det riktig, er jeg fransk. Min mor ble født i Frankrike, moren hennes var helt fransk, slik bestefaren hennes også var. Så for meg handler det om å be om å få tilbake det jeg allerede har. Og det gjør meg svært glad, sier 80-åringen på fransk, ifølge Reuters.

Johnson har selv sittet i EU-parlamentet og stemte for at Storbritannia skulle bli værende i EU under folkeavstemningen i 2016.

Han sier også at han alltid vil være en europeer.

– Du kan ikke fortelle det britiske folket at de ikke er europeere. Å ha bånd til EU er viktig, sier han.

Storbritannia forlot EU tidligere i år, og 1. januar er overgangsordningen over, noe som betyr at landet er ute av avtaleverket som gjaldt da landet var en del av EU.

(©NTB)

