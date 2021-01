Frekk banker i spennende V64-omgang

OBS! V64-1 starter allerede klokken 15.00! Meget fin omgang, og en omgang som vi har jobbet svært godt med! Er det kanskje duket for en flying start på det nye året?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Örebro sparker i gang V64-året, og gjør det med en SVÆRT SPENNENDE OMGANG. Flere av løpene er åpne, og det vrimler med TOPPOBJEKTER! 1 First Tartar banker vi frekt i V64-4, og vi banker også 6 Barry Wadd i finalen. De fire øvrige løpene garderes opp, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 2 Massive Attack – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og her kan det opplagt skrelle til. Vår ide blir neppe mye spilt, men fakta er at den er veldig på riktig vei, og gikk PIGG i mål etter sene luker sist, Har fått to løp i kroppen etter pause, og er trolig ytterligere forbedret til denne starten. Distansen passer perfekt, og den må passes fra et nydelig spor bak bilen. OBS!

V64-2 : 1 Georgia AM – Har kommet inn på stallen til svært dyktige David Persson, og dette kan være en klink vinner direkte. Har nemlig trent strålende for sin nye trener, og han er full av lovord rundt denne hoppen. Har dog ikke startet med bil før, og innersporet kan muligens bli en felle. Vi nøyer oss derfor med å plassere favoritten først, og avstår fra et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 12 Stella Pona – Er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel denne få vinne et løp igjen? Spurtet knallbra sist, og kom til mål med krefter igjen da. På klokken stod det 12,3 s 800m. Må kjøres på sjanse, men skulle det bare klaffe litt på veien så har denne form til å skrelle. PASSES!

V64-4 : 1 First Tartar – Har drømmebetingelser foran seg her, og den må bare prøves. Spant til tet sist, men valgte da rygg leder, og der satt den godt over mål. Fikk aldri sjansen, og det var krefter igjen. Distansen nå passer bedre, den er LYNRASK fra start, og vi tror mye på tet og slutt mot en billig gjeng!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 1 Desavi D. – Interessant løp hvor vi plukker med oss noen hester. Ideen er dog soleklar, og dette er en bra hest i grunnlaget. Tredje sist var den stor i nederlaget, og ble kun plukket ned av gode Trumpie oppunder mål. Sist holdt den bra fra tet, og gjorde det over en distanse som neppe var et pluss. Er sikret et bra opplegg nå, og den skal passes.

V64-6 : 6 Barry Wadd – Bør sitte tidlig i tet her, og da skal dette løpet være over. Ble bortkjørt sist, og kom da til mål med krefter igjen. Gangen før feilet den når den skulle angripe 1400m fra mål, tapte en del, men kom voldsomt tilbake. Har ikke hatt turen med seg på slutten, men det snur nå. VI BANKER!