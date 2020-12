Seks personer siktet for kuppforsøk i Mali

Mali har siktet seks personer for kuppforsøk, opplyser deres forsvarere. Blant de siktede er landets tidligere statsminister Boubou Cisse.

I en uttalelse fra statsadvokaten i hovedstaden Bamako torsdag heter det at de seks etterforskes for å ha planlagt et kupp mot regjeringen, for å ha dannet en kriminell sammenslutning og for å ha fornærmet statsoverhodet.

Fem av de seks er pågrepet, mens Cisse er på frifot. Det er ukjent hvor han oppholder seg, ifølge statsadvokaten.

Det er kommet få opplysninger om saken.

Mali ble i august rammet av et statskupp, som førte til at landets valgte president Ibrahim Boubacar Keita ble avsatt og pågrepet.

En gruppe unge offiserer gjennomførte kuppet, og det er deretter blitt innsatt en ny president og statsminister.

