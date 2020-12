Canada gir karanteneunntak for NHL-lagene

Canadiske myndigheter ga på årets siste dag unntak fra karantenereglene slik at landets NHL-lag kan samle sine spillere og starte sesongoppkjøringen.

Normalt ville tilreisende fra utlandet måtte gå i 14 dagers karantene, men NHL-spillerne slipper det etter at myndighetene benyttet en unntaksregel som gjelder begivenheter av nasjonal betydning.

De fem provinsene med NHL-lag må gi sitt samtykke til gjennomføring av kamper. Sesongstart i NHL er allerede 13. januar.

De sju canadiske lagene skal spille i en egen avdeling slik at de utelukkende møter hverandre i grunnserien, så reiser mellom Canada og USA blir ikke nødvendig. Også i de to første sluttspillrundene skal canadiske lag møtes bare innbyrdes.

Landets helsemyndigheter sier at ligaens smittevernprotokoll har sørget for «sterke tiltak for å minimere risiko for smittespredning i Canada».

De sju canadiske byene med NHL-lag er Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton og Vancouver.

Lagene som ikke deltok i sommerens sluttspill innledet sesongoppkjøringen allerede torsdag, inkludert Ottawa Senators. De seks andre canadiske lagene samles søndag eller mandag.

