En mann i 60-årene døde etter å ha blitt påkjørt torsdag ettermiddag i Eidskog, opplyser politiet i Innlandet. En bilfører i 80-årene er siktet i saken.

Påkjørselen skjedde like før klokka 17. Ved 22-tiden bekreftet politiet at han var død etter ulykken, og at de pårørende var varslet.

En mann i 80-årene er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven, og førerkortet hans er beslaglagt.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar