20 personer omkom da et en liten lastebil med personer fra flere afrikanske land veltet sør i landet, opplyser sivilforsvaret.

Ulykken skjedde ved byen Tamanrasset. I tillegg til de 20 som mistet livet, ble elleve personer skadd, opplyser redningstjenesten på Facebook torsdag kveld.

Tamanrasset ligger helt sør i Algerie like ved grensen til Mali og Niger. Byen ligger langs en rute som blir brukt av migranter som forsøker å ta seg fra land sør for Sahara til Europa via Middelhavet.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar