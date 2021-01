2021s første Premier League-rykter

Nytt år, nye overgangsrykter. Real Madrid skal fortsatt være overbevist om at Haaland blir deres, mens City-stopper skal være enig med Barcelona.

Vi begynner med Erling Braut Haaland, for torsdag skal en av kandidatene til å bli ny klubbpresident i Barcelona, Emili Rosaud, uttalt at det første han vil gjøre er å hente Haaland, dersom han blir valgt. Dette skal imidlertid ha blitt slått hardt tilbake på, og ifølge spanske AS er Real Madrid fortsatt overbevist om at de vil sikre seg nordmannen når han velger å flytte på seg fra Dortmund.

En som derimot skal ha kommet til enighet med Barcelona er Manchester City-stopper Erik Garcia, ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano. Han vil angivelig flytte over til den spanske storklubben når kontrakten med City går ut til sommeren.

I Arsenal skal de være svært interessert i å hente Isco fra Real Madrid på lån ut sesongen, men det spanske hovedstadslaget skal ikke ha bestemt seg for om de vil slippe 28-åringen midtveis i sesongen. Det skriver Goal.

På vei bort fra The Gunners ser imidlertid deres greske midtstopper Sokratis Papastathopoulos ut til å være. Ifølge tyrkiske Takvim er 32-åringen nær å komme til enighet med Fenerbahce.

Vi holder oss i London, for Le10 Sport melder at Chelsea har sett seg ut Strasbourg-forsvarer Mohamed Simakan. Blåtrøyene kan imidlertid få kamp om stopperen, da også AC Milan og Nice skal ha vist interesse for ham.

Georginio Wijnaldum har blitt sterkt koblet vekk fra Liverpool over en lengre periode, men skal vi tro 90 min så har nederlenderen gjort det klart at han vil fortsette karrieren hos den regjerende engelske ligamesteren. Det skal imidlertid fortsatt være uenigheter rundt kontraktsforhandlingene.

Byrival Everton skal være i samtaler med den tyske midtbanespilleren Sami Khedira, som har en kontrakt med Juventus som går ut til sommeren, skriver Daily Mail. 33-åringen har ikke spilt en kamp for Torino-klubben siden juni.

På vei vei bort fra The Toffees kan den brasilianske vingen Bernard være. Daily Mail melder at Roma-manager Paulo Fonseca har vist interesse for 28-åringen.

Roma skal også ifølge The Sun ønske seg Leicester-ving Demarai Gray, som har en kontrakt med klubben som går ut til sommeren. Benfica skal imidlertid også holde et øye til engelskmannen.

