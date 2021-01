Politiet holder pressekonferanse om skredet i Gjerdrum

På dag tre etter kvikkleireraset på Gjerdrum skal svenske redningsarbeidere inn i skredområdet.

Fredag morgen er det fortsatt ti personer som ikke er gjort rede for etter leirskredet. Fram til nå har det vært for utrygt for letemannskapene å lete med bakkemannskaper.

Det snør fortsatt i skredområdet fredag morgen.

Politiets pressekonferanse blir utsatt til klokken 10.00.

– Vi driver og gjør klart for at vi skal få inn bakkemannskaper. Vi har ikke gjort det ennå, og håpet er at vi skal få dem inn i dag, sier innsatsleder Ketil Lund til VG.

Les mer: Hunden Milli hentet ut fra skredet

Planen er å sende inn gruppen med svenske redningseksperter som har kommet til Gjerdrum, sammen med norske hundeførere.

– Vi har flere å spille på, men vi må tenke sikkerhet, for det er som sagt et farlig område, sier operasjonsleder Lund.

Leter etter overlevende

Aksjonen i Gjerdrum har fortsatt status som en redningsaksjon der man søker etter overlevende. Politiet varsler at søkene på bakken vil være konsentrert i de områdene der det er størst sannsynlighet for å finne folk i live.

Søket natt til fredag ga ingen funn.

– Letemannskapene har ikke gjort funn. Søket i natt har foregått med droner, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

Hun understreker at de fortsatt har håp om å finne folk i live. Sent torsdag kveld ble en av hundene som har vært savnet etter skredet funnet i god behold.

Les mer Aud-Margaret (64) seilte nedover i krateret på madrassen: – Jeg klamret meg fast

Skal bore

Torsdag kveld ble flere personer evakuert etter funn av store sprekker i terrenget i et område nord for Ask i Gjerdrum. Nå planlegger NVE videre undersøkelser i de evakuerte områdene, det skriver Dagbladet.

- NVE holder på i de evakuerte områdene rundt. De borer for å se på stabiliteten i grunnforholdene, sier operasjonsleder Tom Sandberg til avisen.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar