Det er registrert 36 nye koronasmittede i Stavanger det siste døgnet, viser kommunens tall første nyttårsdag.

Det er en mindre enn snittet for de foregående sju dagene, og nøyaktig samme antall kommunen kunne melde om for en uke siden.

30 er definert som nærkontakter. To av smittetilfellene er reiserelatert, mens to har ukjent smittekilde og to klassifiseres som usikre.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar