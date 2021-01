Svahn vant første Tour de Ski-etappe – Pellegrino med maktdemonstrasjon

Linn Svahn spurtslo Anamarija Lampic i kvinnenes sprintfinale, mens Federico Pellegrino var beste herreløper i Tour de Ski-åpningen i Val Müstair.

Pellegrino sa takk og farvel etter to minutter av herrefinalen under fristilssprinten. Han gjorde et ordentlig taktomslag i den siste motbakken og fikk en luke til konkurrentene. Da var prologvinner og favoritt Lucas Chanavat allerede hektet av.

Ingen klarte å tukte Pellegrino, som vant på overlegent vis.

Aleksandr Bolsjunov, som vant Tour de Ski sammenlagt i fjor og er storfavoritt til å vinne i år, ble nummer to, mens Richard Jouve endte på 3.-plass.

Svensk triumf

På kvinnesiden dannet det seg tidlig en trio i finalen med hjemmehåpet Nadine Fähndrich, Svahn og slovenske Anamarija Lampic. I den siste svingen før spurten fikk Fähndrich trøbbel og falt.

Dermed ble det et spurtoppgjør mellom Svahn og Lampic. Der var svensken sterkest og vant.

– Jeg forsøkte å komme inn i min egen boble. Jeg er veldig glad for å starte året med en seier. Også er det utrolig moro med Frida i en finale, sa Svahn på TV 2s sending etter løpet. Seieren var hennes femte i verdenscupen.

Drømmestart for Karlsson

Amerikanske Jessie Diggins ble nummer tre, mens en av forhåndsfavorittene, Frida Karlsson, tok en kruttsterk fjerdeplass.

Maja Dahlqvist, som var i egen klasse i prologen og vant den med 2,84 sekunders margin til lagvenninnen Svahn, røk ut i semifinalen etter å ha endt ett hundredel bak Lampic, som gikk til finale.

Norge deltar ikke i Tour de Ski av frykt for virussmitte.

Tour de Ski avsluttes i Val di Fiemme 10. januar.

(©NTB)

