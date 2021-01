Granerud overtok ledelsen i Hoppuka etter andreplass i nyttårshopprennet

David Kubackis klinket til i med 144 meter og bakkerekord i andre omgang, og sikret polsk seier i Garmish-Partenkirchen. Granerud, som ledet etter første omgang, endte som nummer to og tok over ledelsen i Hoppuka.

Halvor Egner Granerud dannet et solid utgangspunkt før finaleomgangen i det tradisjonsrike nyttårshopprennet, men måtte se Kubacki havne over seg på resultatlista etter den andre omgangen.

Kubacki fløy bakken ned til 144 meter, noe som gjorde det tøft for Granerud som satt igjen som sistemann på toppen. Nordmannen leverte imidlertid et godt finalehopp på 136 meter som sikret ham andreplassen, 7,2 poeng bak Kubacki.

– Han leverer på øverste hylle i hopp etter hopp etter hopp. Det skal nesten ikke gå an, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen om Granerud.

Til tross for å ha blitt nummer to, tok den norske verdenscuplederen også over sammenlagtledelsen i Hoppuka fra Karl Geiger. Etter tyskerens femteplass, er Granerud nå to poeng foran ham når det gjenstår to renn.

Piotr Zyla sørget for to polske på pallen, etter et sistehopp på 137 meter.

Av øvrige nordmenn endte Johann André Forfang på en 9. plass, Daniel André Tande på en 15. plass og Robert Johansson på en 18. plass.

Sander Vossan Eriksen kvalifiserte seg ikke for finaleomgangen.

