Skredofre: Kjæresteparet Mona og Stein Magne våknet av at veggen ble slått inn

Desperate rop om hjelp, dødsangst, og ulidelig ventetid på å bli reddet. Kjæresteparet er glad for å være i live, men tenker på de som fortsatt er savnet.

AHUS (Nettavisen): Dette er historien til «Katastrofe, Kvinne 1» og «Katastrofe, mann 1» som ble rammet av skredet i Ask i Gjerdrum.

Dette var pasientidentiteten på Ahus før den virkelige identiteten var bekreftet, forteller Stein Magne Ranum (69) og Mona Torp (65), som er det de faktisk heter.

På armbåndene med strekkoder som ligger ved sykesengene på Ahus blir pasientidentiteten bekreftet.

Her kan du lese mer om katastrofen i Gjerdrum.

– Hørte folk skrike om hjelp

Paret forteller at de var de to første pasientene som ankom etter katastrofen.

– Vi hadde ikke sjans, det var forferdelig. Du hørte folk skrike om hjelp rundt deg, men vi hadde ikke mulighet til å hjelpe dem. Du hadde nok med deg selv der du satt, sier Stein Magne til Nettavisen fra rommet på Ahus i Lørenskog.

– Det var også kvikkleire, og man vet ikke hvordan det hadde gått hvis man hadde gått i det. Kanskje man hadde sunket ned.

Sammen med samboeren Mona Torp tar de imot Nettavisen. Det er mye følelser når de forteller hva de har opplevd de to siste døgnene. Skredet i Ask i Gjerdrum kommune har satt sine tydelige spor, både fysisk og psykisk.

Hjemmet er jevnet med jorden, de skal aldri returnere til Nystulia 35.

Stein Magne og Mona forteller om hvordan de våknet av at det dundret i veggen på soverommet. De trodde det var en plog, men sekunder senere ble soveromsveggen slått inn.

Etter hvert skled de ut av sengen og Stein Magne fikk beinet i klem. Mona forteller at hun også fikk en vaskemaskin i hodet og viser flere av de 15 stingene hun har sydd.

Like etter skredet ropte Mona etter hjelp og visste ikke om kjæresten var i live. Men hun fikk svar fra ham og Stein Magne kom seg etter hvert løs, men så ikke samboeren Mona som lå under en plankehaug.

– Det var helt forferdelig. Det første jeg tenkte var at det blir mørkt hvis det kommer et nytt skred. Jeg fikk en tanke om at dette ikke går bra. Jeg kjente det raste i hodet da jeg lå på knærne. Jeg tror jeg lå på knærne, jeg husker ikke helt. Alt kom rasende, sier Mona.

– Etter hvert fikk Stein Magne gravd meg ut og vi kom oss ut og ble liggende. Jeg vet heller ikke helt hvor vi ble liggende, jeg klarer ikke å forestille meg det. Da vi tittet oss rundt visste vi ikke hvor vi var.

Tenkte på døden

Det var natt til onsdag 30. desember skredet gikk. Nødetatene ble varslet klokken 03.59 om at et ras hadde gått i et stort boligfelt. Skredet i Gjerdrum er det største kvikkleireskredet i Norge i nyere tid, og over 1000 mennesker kan være berørt av skredet.

Ti personer er savnet etter skredet fredag kveld. En person er omkommet og det antas at den omkomne er en av disse, men fordi vedkommende ikke er identifisert er det fremdeles ti som er formelt savnet. Politiet har fredag kveld frigjort navn på de ti.

Nettavisen møtte Stein Magne og Mona timer før det første dødsfallet ble bekreftet. De vet hvor heldige de selv har vært. Etter at skredet tok hjemmet deres lå de ute i tre timer og ventet på hjelp.

Det var både vått og kaldt. Ikke minst var usikkerheten uutholdelig.

– Det verste syntes jeg var å ligge ute på plassen. Jeg frøs og hørte folk rope om hjelp rundt meg uten at jeg kunne gjøre noe. Det gjorde så vondt, sier Mona.

– Jeg tror aldri jeg har vært så lykkelig i mitt liv som da han fra helikopteret satt på huk foran meg og spurte om jeg var glad for å se ham. Og, ja, det skal være sikkert. Det var den beste følelsen. Men jeg husker ikke noe fra helikopterturen annet enn at jeg ble heist opp på båre. Jeg orket rett og slett ikke å åpne øynene for å være helt ærlig. Jeg hadde egentlig gitt opp da jeg lå på bakken og jeg visste jeg hadde et stort kutt i hodet og blødde fælt.

Her kan du se et lengre videointervju med Mona og Stein Magne.

Men før hun kom dit var det mange mørke tanker. Tanken om at hun kom til å dø inkludert.

– Jeg tenkte at nå er livet over. Jeg synes jeg var tapper veldig lenge, men så livet i revy. Jeg var oppgitt og orket ikke mer. Det var så forferdelig å ligge der med usikkerheten om vi kom til å bli reddet eller når neste leirmasse kom. Men jeg tenkte også på familien.

Flere av Mona og Stein Magnes nærmeste naboer er savnet. De håper i det lengste på at så mange som mulig skal bli funnet i live.

– Det er helt grusomt å tenke på. Jeg forstår at noen av dem bor i husene rett ved siden av oss, og noen i samme bygning som vi bodde. Det er helt forferdelig å tenke på at det fortsatt ligger mennesker der, sier Mona.

– Tenker på dem som ikke er funnet

Kjæresteparet var selv kort avstand unna en mann som fortsatt savner sin samboer og et barn. Nettavisen kjenner identiteten til mannen.

– Det er tragisk og ikke koselig å tenke på de stakkarene som sitter igjen og kan ha mistet familien sin.

Underveis i intervjuet må hun ta til tårene. Når hun tenker på hva de har opplevd det siste døgnet klarer hun ikke å holde igjen.

– Vi har en pusekatt vi savner som ikke er kommet til rette. Det er litt tungt. Så kommer det tanker om alt som har skjedd. Det var tøft å ligge der ute i tre timer i bare trusen da det var så vått. Det var utrolig tøft å ligge der og høre alt som foregikk. Smårasene og grunnen som flyttet seg hele tiden. Jeg tenkte kontinuerlig at neste gang er vi ferdig.

– Men vi sitter her og er glad for det. Det har vært mange tanker, men vi må være glad for at det gikk så bra som det gjorde. Men i går kveld hadde vi det ikke særlig godt her, sier Stein Magne.

Når han snakker om «i går kveld» så mener han nyttårsaften. Kvelden for feiring, fest og se frem mot nye muligheter.

– Jeg tenker mye på dem som ikke er funnet og hvor forferdelig å ligge der og ikke kunne hjelpe dem som ropte om hjelp, sier Mona.

– Føler oss trygge

– Hva tenkte dere da skredet hadde gått?

– Jeg tenkte at jeg håper det ikke kommer ett til. Da hadde vi antakelig blitt gravd under jorden. Det må ha vært mye kraft i skredet for huset skal ha blitt flyttet 400 meter, sier Stein Magne.

Han og Mona forteller om og viser hodeskadene, drøssevis med sår og kutt på armer, beina og ryggen.

– Jeg har også mange skrubbsår og er rimelig forslått. I tillegg har jeg veldig vondt overalt, sier Mona.

– Jeg har et kutt bak på hodet på syv centimeter. I tillegg har jeg skadet foten hvor jeg fikk veggen over. Men det er ikke noe som er brukket, heldigvis. Vi er også støle i hele kroppen begge to, sier Stein Magne.

Kjæresteparet roser helsearbeiderne på Ahus opp i skyene. De forteller om god behandling og at de blir tatt godt hånd om. De får smertestillende medisiner, sår blir renset, stelt og bandasjert. De har også blitt sjekket med CT og røntgen.

– De har sjekket alt og vi føler oss trygger her.

– Vi har ikke ledd så mye, naturlig nok, men vi har prøvde å holde godt humør. Sykepleierne har vært blide og hjelpsomme og har bidratt til bedre stemning.

Selv om de har overlevd en forferdelig naturkatastrofe klarer de ikke å slippe gleden over livet helt løs.

– Jeg har tenkt tanken på at vi har vært heldige. Samtidig føler jeg ikke den største gleden når jeg vet at mange kan stryke med. Men vi to må være lykkelig for at det har gått bra med oss. Samtidig føles det litt egoistisk når jeg tenker på at det ligger familier under massene, sier Mona.

Begge rammet av hjerteinfarkt

Både hun og Stein Magne er forberedt på at det blir krevende å gå videre i livet etter det enorme romjulsdramaet.

– Jeg håper på det når vi får det litt på avstand. Men at vi får opplevelsen helt bort fra minnet tror jeg aldri. Det er jeg helt sikker på. Men vi håper vi kan legge det bak oss og jeg tror det blir viktig å snakke om det som har skjedd. Men dette kommer alltid til å henge over oss. Datoen er spikret til minnet, sier de to samstemte.

Dette er ikke første gangen paret er uheldig. I 2010 ble Mona enke da hennes eks-mann døde. 35 års ekteskap tok en brå slutt. Men i 2016 ble hun rammet av hjerteinfarkt.

I april 2019 blomstret kjærligheten på nytt da hun møtte Stein Magne. Men i oktober samme år ble han rammet av hjerteinfarkt. I 2020 kom koronakrisen. Og natt til 30. desember samme år trenger ikke noen nærmere presentasjon.

Nå håper de at det nye året skal bety et bedre og mer bekymringsløst liv.

– For oss var det ikke noen nyttårsaften denne gangen. Vi stod i vinduet på rommet og så rakettene ved midnatt. Noe mer var det ikke og for oss var det greit. Vi må bare tenke videre og håpe at 2021 blir et bedre år uten korona og alt annet, sier Mona og Stein Magne.

Livet har så smått begynt å gå videre. De har fått midlertidig bolig av en helt ukjent, men hjertevarm person. Da Nettavisen møtte dem ble de nedringt av venner og kjente som ville vite hvordan det gikk.

– Det er mange som bryr seg. Det merker vi. Og det er vi glade for. Det hadde vært mye verre hvis ingen tok kontakt, sier paret.

– Vi har ikke bankkort, førerkort eller pass. Altså har vi ingen identitetskort. Så det er mye praktisk å fikse. Men heldigvis er det mange som hjelper til med klær, bolig, penger gjennom innsamlinger på Facebook, så vi har fått handlet inn det mest nødvendige de aller første dagene. Vi håper å komme tilbake til normalen så snart som mulig.

