Skredet i Gjerdrum: Redningsmannskaper avslutter fra bakken

Redningsaksjonen i Gjerdrum går over i en fase der bakkemannskap tas ut av det sentrale rasområdet.

Redningsmannskaper går fredag kveld inn i en ny fase, og har fredag kveld avsluttet arbeidet som har pågått nede på bakken i skredområdet fredag.

Det opplyser innsatsleder Roger Pettersen fredag ettermiddag. Arbeid fra bakken kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke fortsette etter mørkets frembrudd, og redningsaksjonen fortsetter nå fra luften.

- Bakkestyrkene er trukket inn og vil sette i gang igjen i morgen tidlig, sier Pettersen.

Søker fra luften

Gjennom kvelden og natten vil det søkes i området gjennom overvåkning og scanning med droner og varmesøkende kameraer. Dette er blitt brukt gjennom hele redningsaksjonen.

Pettersen avviser at letemannskapene mister verdifull tid når de nå tar bakkemannskapet ut, og påpeker at det å ha mannskap på bakken krever en høyere grad av sikkerhet.

- Det er en annen risiko ved å ha personell på bakken enn å ha dem oppe i lufta, sier Pettersen.

Onsdag sa Pettersen at kameraene scanner området kontinuerlig. På spørsmål om hvorvidt dette har reddet liv etter skredet, svarte innsatsleder han bekreftende:

– Ja, det vil jeg si. Men det er den totale innsatsen som har bidratt til at vi har reddet liv.

Funnet omkommet

Fredag formiddag ble redningsmannskaper sendt ned til et spesifikt sted i skredområdet etter at risikorapporter vurderte det som et relativt stabilt område. Operasjonen tok sikte på å lete gjennom det som var restene av én eller to boliger.

Ved 14.30-tiden ble én person funnet omkommet i det sentrale skredområdet. Ifølge TV 2 opplyser redningsmann Tmas Nordberg i den svenske USAR-styrken at vedkommende ble funnet i en av bygningene.

Politiet jobber med å varsle de pårørende.

– Vi er i dialog med alle pårørende. Det er viktig for oss å ha god kommunikasjon med dem slik at de hele tiden vet hvordan vi arbeider, sier Pettersen tidligere fredag ettermiddag.

Erna Solberg: - Stor sorg

Operasjonen startet ved 11.30-tiden fredag formiddag, og avsluttes altså fredag ettermiddag. Det er ikke gjort flere funn når søket på bakken avsluttes fredag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) sender sine tanker til de pårørende etter å ha mottatt beskjed om funnet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden vi har fryktet. Mine tanker går til de som har mistet en de hadde kjær, sier hun.

Fortsetter med full styrke



Ni personer er fremdeles savnet etter skredet.

– Mørket kommer, men det hindrer oss ikke i de planene vi driver med og som vi legger for resten av kvelden og natten, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing tidligere fredag ettermiddag.

Det er tredje gang mørket senker seg over det enorme skredområdet i Gjerdrum. Likevel har nødetatene jobbet gjennom nettene i håp om å gjøre funn. Pettersen gjentar 17.30 fredag at de fremdeles har hovedfokus på å finne overlevende og at aksjonen er en redningsaksjon, men at de tar høyde for at det også kan være flere omkomne.

- Vi vil nå i løpet av kvelden og natten forberede oss på oppstart i morgen tidlig. Vi legger planer for dette arbeidet, slik at vi kan starte så snart lyset kommer i morgen tidlig, sier han.

Har lagt plater

Gjennom hele natten ble det kjørt inn grus og stein for å kunne stabilisere veien inn til skredområdet i forbindelse med redningsarbeidet. Planen var å få på plass en brolegger, men den har så langt vært regnet som for tung for det aktuelle området.

Nødetatene har isteden lagt ned styrofoam-plater som ligger som dominobrikker nede på gjørma i skredområdet.

– Vi overvåker hele tiden grunnforholdene der det nå jobbes, samt ute i det øvrige terrenget i skredgropen. Vi har satt inn store ressurser for å gjøre denne operasjonen så trygg som mulig, fortalte regionsjef Toril Hofshagen i NVE tidligere fredag.

Helseberedskapen trappet opp

Samtidig som den døde personen ble bekreftet funnet, sier helsevesenet at de har trappet opp bemanningen for å kunne ta imot eventuelle overlevende. Innsatsleder helse Bjørn Nuland sa fredag at de fremdeles har tro på å finne overlevende drøyt to og et halvt døgn etter skredet.

– Nå har vi funnet en omkommet, men vi er fortsatt i trua om at vi skal finne overlevende. Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom skredområdet såpass godt, sier Nuland til NRK.

Kirken åpen gjennom nyttårshelgen

Som følge av skredulykken vil Gjerdrum kirke holde åpent fra klokken 10 til 22 gjennom hele nyttårshelgen, skriver Dagen.

– Vi inviterer til stillhet, lystenning, fellesskap og tilbud om samtale, sier kirkeverge Dagrun Agnete Ødegaard til VG.

Myndighetene har gitt ros for at lokalsamfunnet har stilt opp i kjølvannet av katastrofen. Mange er blitt hjemløse og trenger bistand. Derfor er det blitt opprettet en pengeinnsamling for skredofrene i Gjerdrum.

Ressursnettverket for barn og unge (RBU) og Gjerdrum kommune samarbeider om pengeinnsamlingen. I tillegg har Røde Kors åpnet et gavemottak i Holterhallen i nabokommunen Nannestad.

