Åpner for å fortsette i Kopparbergs/Göteborg

Det har vært noen svært turbulente døgn for landslagsprofil Vilde Bøe Risa og den regjerende seriemesteren i Sverige, som først bestemte seg for å legge ned elitesatsingen.

Bøe Risa var en sentral del av Kopparbergs/Göteborg, som tok seriegull i Damallsvenskan forrige sesong.

29. desember kom imidlertid sjokkbeskjeden om at klubben, som kom til 16-delsfinalen i Champions League, legger ned sin elitesatsing.

Nyheten vakte kraftige reaksjoner i Sverige, men på nyttårsaften tok saken en ny, oppsiktsvekkende vending da klubben la ut en ny pressemelding, hvor det sto at de likevel kommer til å stille lag både i hjemlig serie og Champions League neste år.

Norges landslagsprofil Vilde Bøe Risa (25) har opplevd det hele på nært hold. Midtbanespillerens kontrakt gikk ut i midten av desember, men hun har tidligere uttalt at hun har hatt et tilbud stående fra Göteborg-klubben.

Les også: Meldingene som fikk oss til å le i 2020: –⁠ Disse j**la perfekte nordmennene

29. desember ble det plutselig uaktuelt da meldingen om klubbnedleggelsen kom, men nå består likevel laget - til tross for at det kan være i ny drakt og under nytt navn.

- Det har vært hektiske dager og mye uvisshet. Det er vanskelig å forholde seg til, men det er fantastisk om klubben nå skal reddes. Det er det vi håper på, forteller Bøe Risa til Nettavisen.

Hun utelukker ikke at hun signerer en ny kontrakt med den svenske suksessklubben til tross for at kontrakten gikk ut for et par uker siden.

- Jeg er åpen for det, ja.

Midtbanegeneralens prestasjoner har imidlertid ikke gått upåaktet hen. Den tidligere Arna-Bjørnar-spilleren, som imponerte for Norge i VM 2019, skal være jaktet av klubber.

- Jeg har vært i dialog med litt klubber i det siste, men det er flere som har kommet på banen nå og vist interesse, forteller hun.

- Er det snakk om utenlandske klubber, eller er en retur til Norge aktuelt?

- Jeg er åpen for begge deler, forteller Bøe Risa, uten å ville avsløre hvilke klubber som har vist interesse.

Mye tyder på at Göteborg kommer til neste sesong med nye drakter og kanskje nytt navn. Klubbledelsen har ikke lagt skjul på at de ønsker seg inn under vingene til en større Göteborg-klubb.

- Vår strategiske oppfatning av at Göteborg FC trenger å integreres med en større organisasjon står fast, skrev klubbledelsen torsdag, og gjorde det klart at det har kommet følere fra et par klubber. Man vil innlede samtaler med dem i håp om å ha en løsning klar i løpet av våren.

Ifølge Aftonbladet er Häcken, som ble nummer tre i Allsvenskan for menn, nær å overta Göteborgs kvinnelag. Den klubben har god økonomi, mye på grunn av at den står bak ungdomsturneringen Gothia Cup. Häcken har i dag et kvinnelag i 2. divisjon.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars