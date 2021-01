Barcelona-profilen Philippe Coutinho skal lørdag gjennom et inngrep i venstre menisk. Det skjer etter skaden han pådro seg mot Eibar i midtuken.

Storklubben skriver på sine nettsider at mer informasjon vil komme etter at kneoperasjonen er gjennomført. Det er i dag uklart hvor lenge man regner med at Coutinho er satt ut av spill.

Den brasilianske midtbanespilleren måtte onsdag av banen etter 66 minutter. Barcelona skuffet og greide bare 1-1 hjemme mot Eibar.

Coutinho har spilt 14 kamper og gjort tre mål denne sesongen etter at han i sommer kom tilbake til Barcelona etter et låneopphold i Bayern München.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars