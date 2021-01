Fersk norsk millionær i Eurojackpot

Årets første store trekning i Europa har nå funnet sted.

Eurojackpot byr på drømmer i europeisk skala. Vinner man her tar man en bit av kaka som spillere over hele verdensdelen har laget. Dessverre er det slik at kakespaden ikke alltid klarer å skjære gjennom. Slik at skuffelsen blir desto stor.

Lørdag 2. januar er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det var nemlig ingen som vant førstepremiepotten i Eurojackpot. En ting som er sikkert er at det ikke blir årets siste trekning. Så nye sjanser med større potter er definitivt i sikte.

Hadde du ambisjoner av å stikke av med hele førstepremiepotten, måtte du ha plukket ut følgende tall på 2021s første dag:

Hovedtall: 17 - 36 - 38 - 43 - 46

Stjernetall: 4 - 6

Norsk millionvinner

Starten på 2021 var ikke helt borte her i Norge for det. For her er det alltid en tilleggspremie på en million kroner. For å vinne denne må du ha en kupong, men ikke et eneste riktig tall. Her er det snakk om tilfeldig uttrekning blant alle kupongene. Dermed kan du hente inn flere vinnersjanser her.

Årets første nordmann som får en hyggelig Telefon fra Hamar er en mann fra Bømlo. Han hadde reist på hytta. Vil han reise andre steder i fremtiden kan det nevnes at han også vinner et reisegavekort på en verdi á 100.000 kroner.

- WOW! Men hallo! Det er jo fantastisk! Vi har spilt de samme tallene i Eurojackpot i sikkert syv eller åtte år, så nå kommer vi i hvert fall til å fortsette å levere dem, sier en blid mann fra Bømlo.

- Vi vurderte faktisk å ikke ta telefonen, men det var godt vi tok den. Vi er på hytta og fyrer opp akkurat nå, og dette var veldig uventet. Vi knakk jo en flaske champagne på nyttårsaften, men vi finner kanskje en til her. Jeg føler det trengs nå, sier han.

Når det kommer til hva premien går til var han mer hemmelighetsfull.

- Vi har flere ting vi har ønsket oss, men det skal være en hemmelighet, sier mannen som vil være anonym.

Kupongen var en fem-ukers Eurojackpot kjøpt med mobil den 19. desember.

Gratulerer!

Siden ingen vant denne gangen vokser potten, og ender på ca. 753 millioner 8. januar. Andrepremien anslås å bli på ca. 44 millioner kroner.

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)