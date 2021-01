Den britiske vaksineprodusenten Astra Zeneca regner med at de i løpet av januar vil kunne klare å produsere 2 millioner doser i uka.

Vaksinen er nødgodkjent til bruk i Storbritannia, og et par andre land i verden. EU har varslet at det vil ta noe tid før den kan godkjennes i unionen, og dermed også i Norge.

Det er ventet at to millioner doser vil være klare neste uke, og deretter vil like mange bli produsert hver uke framover, skriver The Times.

Storbritannia har bestilt 100 millioner doser. Den må settes i to omganger, og det vil dermed gi 50 millioner briter vaksinen.

