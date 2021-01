Politiet: - Håper å finne overlevende i rasområdet

Det har ikke blitt gjort noen funn natt til lørdag.

- Natta har gått med til planlegging av aksjonen i dag. Vi skal fortsette der vi slapp i går kveld. Det er mannskaper på vei ut nå, og skal gjøre en innsats på lik linje som i går, sier innsatsleder Roy Alkvist under en pressekonferansen klokken 09.00, og fortsetter:

- Det er fortsatt en redningsaksjon, og vi har håp om å finne overlevende i rasområdet.

Fremdeles ikke identifisert

Personen som ble funnet omkommet i skredområdet på Ask i Gjerdrum fredag, er fortsatt ikke identifisert lørdag morgen. Politiet vet ikke når det kan skje.

Alkvist sier han har stor forståelse for at familiene som savner noen etter raset på Ask, opplever det som frustrerende at det tar tid før offeret blir identifisert.

– Vi er klar over at det er en kinkig og lei situasjon med at vi får et funn, og at vi ikke får varslet pårørende. At det sitter mennesker og lurer på hvem det er. Vi forstår at det er frustrerende, sier han.

Risikofylt aksjon

Innsatslederen opplyser at selve aksjonen er ganske risikofylt, og at forholdene på stedet er ganske like som på fredag. Han bekrefter at det ikke er gjort noen funn i løpet av natten.

- Det har vært nye avskallinger i skredområdet på den nordøstlige delen av skredområdet i løpet av natten, sier regionsleder Toril Hofshagen i NVE under pressekonferansen.

Hun opplyser at området overvåkes kontinuerlig.

- Dette er helt helt unikt og tragisk kvikkleireskred. Det er ingen større risiko for kvikkleireskred andre steder i landet i dag enn det var før jul, fortsetter Hofshagen.

Tidligere lørdag ble det klart at svenske redningsstyrker forlot Gjerdrum, det meldte Expressen. Alkvist opplyser under pressekonferansen at han ikke var kjent med at disse har forlatt området, men kunne bekrefte at det var rekvirert redningsmannskap fra Trondheim.

Ni personer savnet

Lørdag morgen er ni personer fortsatt savnet etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum.

Politiet fant fredag en død person inne i skredområdet, som ikke er identifisert. De håper obduksjon og identitet vil være avklart lørdag.

Bakkemannskapene avsluttet arbeidet i skredområdet i 17-tiden fredag da det ble mørkt.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt har uttalt til NTB at leteområdet vil bli noe utvidet.

– Vi tar utgangspunkt i veien som er klargjort inn i området, og utvider søket derfra, sa han.

