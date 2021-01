Redningsaksjonen i Gjerdrum fortsetter med full styrke

Redningsmannskapene jobber nå inne i rasområdet.

Ni personer var lørdag morgen fortsatt ikke gjort rede for. Da dagslyset kom gikk redningsmannskapene inn i rasområdet, og arbeidet pågår der nå.

Tidligere lørdag uttalte politiets innsatsleder Roy Alkvist at det fortsatt dreier seg om en redningsaksjon, og at de fremdeles har håp om å finne overlevende.

– Hva baserer dere det på? var ett av spørsmålene han fikk.

– Der støtter vi oss på det helse sier, det er de som sitter på den fagkompetansen, svarte Alkvist.

Samleside: Les alt om skredet i Gjerdrum her

Han ønsket ikke å si noe om hvor lenge politiet mener aksjonen kan fortsette som nå.

I 9.30-tiden var det hektisk aktivitet nær skredområdet. Flere ambulanser sto oppstilt, mens norske USAR-team gjorde seg klare til å gå ned i skredområdet.

Bakkemannskapene skal lørdag forsøke å bevege seg lenger inn i området enn fredag.

Offer fortsatt ikke identifisert

Personen som ble funnet omkommet i skredområdet på Ask i Gjerdrum fredag, er fortsatt ikke identifisert lørdag morgen. Politiet vet ikke når det kan skje.

Alkvist sier at han har stor forståelse for at familiene som savner noen etter raset på Ask, opplever det som frustrerende at det tar tid før offeret blir identifisert.

– Vi er klar over at det er en kinkig og lei situasjon med at vi får et funn, og at vi ikke får varslet pårørende. At det sitter mennesker og lurer på hvem det er. Vi forstår at det er frustrerende, sier han.

Fortsatt avskallinger

Det har vært nye avskallinger i skredgropen natt til lørdag, og området er altså fortsatt ustabilt. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at dette er som forventet.

Det er evakuert rundt 1.000 personer. Både politiet og NVE sier lørdag morgen at det gjøres løpende vurderinger av evakueringssonen.

Les mer: Gjerdrum kommune får henvendelser fra folk som savner kjæledyr etter skredet

Regionsleder Toril Hofshagen i NVE har denne meldingen til folk som nå er redde for at deres hus står på kvikkleire:

– Det er ikke i seg selv en risiko i å bo på kvikkleire, så lenge grunnen ligger i ro og er stabil. Dette er et svært unikt skred.

– Ikke siden 1893 har det vært kvikkleireskred av denne dimensjonen i Norge, sier Hofshagen.

Les også: Mulige luftlommer gir letemannskapene i Gjerdrum håp

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars