Kane tok vanvittig rekord da Spurs smadret Leeds

Tottenham gjorde en imponerende prestasjon da de slo Leeds lørdag ettermiddag, og igjen var det Kane og Son som var avgjørende.

TOTTENHAM - LEEDS 3-0:

Tottenham hadde bare en seier på de siste seks kampene før lørdagens kamp, men de liljehvite var tilbake på seierssporet mot Leeds.

Spurs ledet noe ufortjent 2-0 til pause, etter scoringer av Kane og Son. I andre omgang var imidlertid Tottenham i egen klasse og Alderweiereld økte til 3-0.

Leeds var den 30. Premier League-klubben Harry Kane har spilt mot. Han hadde fra før scoret mot samtlige av de 29 andre, og med scoring mot Leeds har engelskmannen nå scoret mot 30 av 30 motstandere. Det er rekord, ifølge Opta.

2-0-scoringen til Tottenham var det Son og Kane som sto bak. Kane fant Son med et nydelig innlegg, og det betyr at Tottenhams livsfarlige duo har kombinert seg frem til hele 13 mål denne sesongen.

- Det er Tottenhams oppskrift denne sesongen, kommenterte Simen Stamsø Møller da Son sendte Tottenham opp til 2-0 etter pasning fra Kane.

Også Morten Langli lot seg imponere over Kane og Son sitt partnerskap.

- Kane/Son klasse. 2-0 Spurs, skrev han på Twitter.

Leeds farlige i starten

Leeds kom fra en sterk 5-0-seier over West Bromwich, og det var også Bielsas menn som kom best i gang i kampen mot Tottenham, som har slitt de siste kampene.

Etter fem minutter spilte Leeds seg elegant gjennom Tottenham-forsvaret, men Alioski smalt ballen i nettveggen.

Bortelaget fortsatte å være farlige, og fem minutter senere var Raphinha og Bamford bare noen centimetere fra å stange ballen i mål. Like etterpå fikk Klich en mulighet, men forsøket fra midtbanespilleren var ikke godt nok.

Etter 17 minutter skulle imidlertid Tottenham komme til en sjanse også. Son la ballen tilbake til Kane og spissen smalt til på direkten. Ballen gikk like over tverrliggeren.

Noen minutter senere kom Bamford til en eventyrlig mulighet. Raphinha curlet ballen inn i feltet fra høyre, og den traff perfekt på hodet til Bamford som hadde løpt seg fri. Men spissen kom seg akkurat ikke høyt nok til å stange ballen under tverrliggeren.

Effektivt Tottenham

Selv om Leeds var farlige fremover var de ikke feilfrie bakover. Etter en halvtime spilt slo Meslier ballen rett i beina på Winks. Han sendte ballen videre til Bergwijn, som ble løpt ned av Alioski helt på kanten av sekstenmeteren, og dommer dømte straffespark.

VAR måtte inn og sjekke om Bergwijn faktisk ble felt innenfor sekstenmeteren, og videodommerne konkluderte med at det var riktig med straffe. Straffen hamret Kane hardt midt i mål, mens Meslier gikk til høyre.

En noe ufortjent ledelse vil nok mange si, men Leeds fortsatte likevel å produsere sjanser. Fem minutter før pause fikk Harrison fyre av like utenfor sekstenmeteren, og skuddet gikk like over tverrliggeren.

Men når Leeds sleit med å være effektive, tok Tottenham vare på sjansene de fikk. To minutter før pause slo Kane et perfekt innlegg, og selvsagt var Son på plass og satte ballen i mål. En kombinasjon vi har sett mange ganger denne sesongen. Scoringen var forøvrig Son sitt 100. mål for Tottenham.

Dårlig inngripen av Meslier

Fem minutter etter pause skulle vondt bli til verre for Leeds. Son slo inn en corner og Alderweireld headet ballen rett mot keeper. Meslier klarte på utrolig vis å fomle ballen i eget mål, etter han først stanset ballen. Meslier slo ballen ut igjen fra målet, men ballen hadde vært de nødvendige centimeterne over streken og Spurs gikk opp til 3-0.

I andre omgang tok Spurs over initiativet i kampen og kom etter hvert til flere store sjanser, mens Leeds så ut til å være slitne.

Son rotet bort en gedigen sjanse etter rundt en time spilt, da han ventet for lenge med å sentre. Sammen mann tredde Bergwijn gjennom noen minutter senere, og nederlenderen smalt til fra skrått hold. Meslier var med på notene og kom ut og reddet fint.

Rett før slutt pådro Matt Doherty seg sitt andre gule kort og ble utvist. Men det hadde ikke mye å si for Tottenham som vant komfortabelt 3-0.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars