En person funnet omkommet i skredområdet

Politiet ønsker ikke gå ut på kjønn eller alder på vedkommende.

Saken oppdateres.

- Det har vært en ny utvikling i søket, gjort et funn av en person som dessverre er bekreftet omkommet, det sier innsatsleder Roy Alkvist under en hasteinnkalt pressekonferanse like før klokken 14.00 lørdag ettermiddag.

Han sier det er gjort funn ut av sannsynlighetberegninger gjort natt til lørdag. Funnet er gjort cirka hundre meter inn i rasområdet.

- Vi ønsker ikke gå inn på hverken kjønn eller alder på vedkommende, fortsetter Alkvist.

Han sier politiet fremdeles har håp om å finne overlevende.

Tidligere lørdag viste TV-bilder at letemannskapene bar ut noe som kunne se ut som en omkommet person på en båre.

