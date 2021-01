Braut Haaland gjør comeback med et brak

Erling Braut Haaland er tilbake hos Borussia Dortmund søndag. Det er dårlige nyheter for Wolfsburg.

Haaland har scoret 17 mål på 14 kamper for Dortmund denne sesongen før han ble skadet ør Champions League-kampen mot Lazio 12. desember.

Jærbuen har gått glipp av de fire siste Bundesliga-kampene til Dortmund, og uten Haaland på banen har den tyske storklubben kun tatt fire av tolv mulige poeng og falt ned til femteplass på tabellen. De ligger åtte poeng bak serieleder Bayern München.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg - Erling Haaland scorer og Dortmund vinner 1,95 (spillestopp søndag kl. 15.25)

Tysk, Bundesliga. Etter en drømmestart i Bundesliga har Erling Braut Haaland vært linket til de fleste storklubbene i Europa.

Men 20-åringen, som kom til Dortmund fra Red Bull Salzburg for 20 millioner euro i januar, har ikke hastverk med å forlate tysk fotball. Jærbuen sier han har ambisjoner om å bringe trofeer til klubben de neste sesongene.

- Min største drøm akkurat nå er å oppnå noe med Dortmund, og det er det jeg jobber for, sier Haaland ifølge DAZN.

- Klubben kjøpte meg for store penger, og fansen kan forvente at jeg gir hundre prosent.

Et angrep alene

Det er ingen tvil om at Braut Haaland er Dortmunds viktigste offensive våpen, og det vil han vise i søndagens comeback mot Wolfsburg.

Braut Haaland spilte ikke de syv siste kampene til Dortmund i 2020 på grunn av en muskelskade, men den norske landslagsangriperen er tilbake i søndagen etter å ha vært gjennom et vellykket rehabliteringsprogram i Qatar.

Den midlertidige Dortmund-manageren Edin Terzic har uttalt at mannen som har scoret ti mål i Bundesliga er i startelleveren mot Wolfsburg.

Han scoret ikke sist gang han spilte mot Wolfsburg 23. mai, men vi tror han vil vise seg frem i søndagens kamp.

Tre hjemmetap på rad

Den norske superspissen har startet 2020-2021-sesongen enda bedre enn han han gjorde i sin første halve sesong i den tyske toppdivisjonen. Han har scoret imponerende 17 mål på 14 kamper så langt.

Haaland comeback er viktig for Dortmund, særlig siden Youssoufa Moukoko - som ble Bundesligas yngste målscorer i 1-2-tapet mot Union Berlin - er ute med skade. Også Thorgan Hazard er ute.

Dortmund har før søndagens kamp tre hjemmetap på rad. De har tapt mot Bayern Munchen (2-3), FC Köln (1-2) og Stuttgart (1-5). Det holder ikke hvis de skal være med å kjempe i toppen av Bundesliga.

Sliter borte mot Dortmund

Wolfsburg har startet sesongen sterkt, og har kun ett tap på de 13 første serierundene. Laget fra Volkswagen-byen ligger to poeng foran Dortmund før søndagens kamp på Signal Iduna Park, men har slitt på bortebane. De har kun vunnet én av de siste seks bortekampene (1-4-1).

De har også tapt ni av de siste ti kampene mot Dortmund. Søndag må de klare seg uten Maximillian Philipp, Jerome Roussillon, Admir Mehmedi og andrekeeper Pavao Pervan som alle er ute med skader.

Vi tror Dortmund vinner igjen, og vi tror at Braut Haaland kommer på scoringslisten. Å spille på at Haaland scorer og Dortmund vinner gir 1,95 i odds. Det funker som et singelspill.

