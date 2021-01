Dødstallet stiger etter angrep i Niger

Regjeringen i Niger bekrefter at over 70 mennesker ble drept da væpnede ekstremister angrep to landsbyer nær grensa mot Mali.

I tillegg ble minst 20 mennesker såret, ifølge innenriksminister Alkache Alhada. Tidligere har han sagt at minst 56 ble drept, mens andre kilder har operert med høyere dødstall. Angrepet mot landsbyene Tchombangou og Zaroumdareye skjedde lørdag. Alhada beskriver gjerningsmennene som jihadister. De skal ha kommet på motorsykler over grensa fra Mali. Drapene på landsbyboerne antas å ha vært en hevnaksjon etter at personer fra landsbyene drepte to ekstremister. I forkant av dette hadde unge landsbyboere forsøkt å danne en borgervernsgruppe. Flere grupper av ytterliggående islamister opererer i området der landsbyene ligger. Noen av dem har erklært lojalitet til IS eller al-Qaida. Angrepet på landsbyene skjedde samme dag som det ble offentliggjort resultater fra første runde i presidentvalget i Niger. Tidligere innenriksminister Mohamed Bazoum gjorde det klart best. Den andre og avgjørende valgomgangen holdes 20. februar. (©NTB)

