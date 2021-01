Svenskene brøt reglene - nå får de straff

Det svenske landslaget straffes med bøter i Tour de Ski.

Det skjer på grunn av at en av lederne har slurvet med bruk av munnbind i forbindelse med lørdagens konkurranser i Val Müstair, skriver Expressen.

Det ble rapportert om flere situasjoner under lørdagens renn i Tour de Ski hvor det ble slurvet med munnbind. Nå har tre saker ført til straff.

- Ja det er sant. Vi har delt ut bøter i tre saker, sier jurymedlem Jussi Prykäri til Expressen.

- Dette er tilfeller der folk ikke fulgte instruksjonene fra konkurranseledelsen. Det er obligatorisk å bruke munnbind, selv i trenersonene under konkurranse.

Var ikke klar over straffen

Også ledere fra nasjonene Russland og Frankrike kan vente seg bøter etter å ha slurvet med bruk av munnbind. Bøtene ligger på 250 sveitserfranc, som vil si rundt 2400 norske kroner.

Sveriges landslagstrener Anders Bystrøm var ikke klar over at svenskene ble straffet med bøter da Expressen snakket med han søndag formiddag.

- Jeg har bare fått informasjon om at vi skal komme til juryrommet og skrive på noe papir, sier Byström.

- Om det handler om bøter for at noen ikke brukte munnbind håper jeg å få se noen bilder av hvem det er. Men jeg vil gjette at det er en av skismørerne, det er vanskelig for dem som kommer inn her etter å ha testet ski og må på med munnbind med en gang. Det er litt vanskelig å tolke, fordi de sier at det er greit å ikke ha på munnbind når man går på ski, fortsetter Byström.

Kan miste akkrediteringen

Den svenske langrennstreneren fikk senere bekreftet at reglebruddet gjaldt en av de svenske smørerne som ble fanget på kamera.

Flere medier skrev lørdag at FIS samlet inn bildebevis etter lørdagens renn for å kunne reagere mot løpere og ledere som ikke fulgte reglene om munnbind.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, advarer nå om at folk som fortsetter å ikke følge reglene vil miste akkrediteringen.

Konkurransene i Tour de Ski fortsetter i dag, søndag, med jaktstart i Val Müstair.

