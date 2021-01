Israel har allerede vaksinert 12 prosent av befolkningen: Danske forskere slakter EUs vaksineplan

I månedsvis har regjeringen hyllet EUs vaksineplan. Men ingen EU-land ligger foran i vaksineringen.

I nyttårstalen sa statsministerens Erna Solberg:

«Pandemien har understreket at ingen land kan løse disse utfordringene alene. For Norge har EØS-avtalen vært viktig for å sikre oss tilgang til vaksiner. Særlig hjelp har vi fått fra vårt gode naboland Sverige. Det skal vi være takknemlige for.»

Men hvorfor er det ingen EU-land som ligger foran i vaksineringen?

I et land med halvparten av Norges rikdom, og ikke noe oljefond, har hele 12 prosent av befolkningen blitt vaksinert. Israel ligger på desidert førsteplass, og har ifølge de siste tallene vaksinert 11,6 prosent av befolkningen. Det neste landet er Bahrain, og deretter Storbritannia, med henholdsvis 3,5 prosent og 1,5 prosent.

Les mer: Da FHI-toppen våknet nyttårsaften tok hun et vanskelig valg: - Satt langt inne

I Norge har man fått direktesendte TV-sending da Svein Andersen (67) ble Norges første mottager av koronavaksine. Men myndighetene har enda ikke oppgitt tall for vaksinen.

Ifølge den siste tilgjengelig informasjonen vil Norge få 40.000 doser med vaksine i uken. Med det tempoet vil det ta to og et halvt år å vaksinere hele befolkningen. Men myndighetene forsikrer at det vil komme økt tilgang etterhvert som flere vaksinekandidater blir godkjent.

I Israel er det hele 150.000 personer som blir vaksinert hver dag. Klarer landet å opprettholde tempoet vil hele befolkningen være vaksinert om 52 dager.

Les også: Roper varsko ett år etter Wuhan-utbruddet: - Perfekt yngleplass for virus

Dette er grunnen

Ifølge israelske medier er det flere grunner til at landet ligger så langt fremme. For det første har de vært villig til å betale høyere pris for å få vaksine tidligere enn andre. Den best tilgjengelig informasjonen tilsier at Israel har betalt vesentlig mer enn EU, som betaler omtrent 14 dollar per vaksine.

I tillegg har Israel nødgodkjent flere typer vaksine slik at de fikk vaksiner raskere. Landet har også brukt militærpersonell i utrullingen av vaksinen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener det ikke ville vært ansvarlig å bruke nødgodkjenninger for å komme i gang raskere med vaksine.

Les mer: Dansk epidemiolog: Mutert koronavirus er som en helt ny sykdom og mer smittsomt

– Hvis EU-løsningen er best. Hvorfor er det ingen EU-land som ligger i front med vaksineringen?

– De landene som var aller først ute med vaksinering har enten benyttet en nødprosedyre for godkjenning eller har et annet regulatorisk regelverk enn Norge og EU. For Norge og EU har det vært viktig at legemiddelmyndighetene har gjort en grundig vurdering av effekt, sikkerhet og kvalitet før vaksineringen startet, sier politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc til Nettavisen.

Men det er ikke bare land utenfor EU som har ordnet egne avtaler. Tyskland har selv inngått en avtale på 30 millioner vaksinedoser utenfor EU-systemet.

– Hvorfor har ikke den norske regjeringen sørget for at den norske befolkningen blir vaksinert først?

– Tyske myndigheter har investert midler direkte i det tyske selskapet BioNTech. Tysklands investering har bidratt til å øke produksjonskapasiteten av Pfizer-BioNTech-vaksinen og kommer dermed alle europeiske land til gode. EU investerte tidlig i en bred portefølje av vaksinekandidater, sier Korkunc.

Les også: Tidligere norsk toppdiplomat mener vi skylder Sverige mye

– Mange har mistet jobben. Vi risikerer flere syke og døde på grunn av treg vaksinering. Hvorfor er ikke pengene brukt på å kjøpe vaksiner til en høyere pris, slik at Norge kom seg videre raskere?

– I et globalt marked med begrenset tilgang på vaksine er heller ikke god kjøpekraft en garanti for tidlig tilgang. Norge prioriterte på linje med EU å investere i en bred portefølje av ulike vaksinekandidater for å ha en rimelig sikkerhet for at minst én av vaksinekandidatene ville lykkes, sier han.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Danske forskere slakter EU

I Danmark har det blitt en stor vaksinedebatt. De Konservatives helsepolitiske talsmann, Per Larsen, omtalte EUs vaksinehåndtering for en «gigantisk katastrofe».

– Ved å bruke EUs muskler i forhandlingene med vaksineprodusentene ville små land som Danmark sikre seg rask tilgang til vaksiner i store mengder og til en god pris. Nå ser det ut som det motsatte skjedde, og at EU kjøpte for lite for sent, skriver Weekendavisen.

Lege Nils Strandberg Pedersen, som er tidligere direktør ved Statens Serum Institutt i Danmark mener EUs håndtering har vært «uheldig».

Les mer: Ektepar rømte fra karantene – kan vente seg bøter på over 250.000

– EU kjøpte ikke ordentlig inn av Pfizer på det tidspunktet det forelå gode testresultater. Samtidig kjøpte man inn den franske Sanofi-vaksinen, som ikke har vist seg å være effektiv. Der står EU igjen med skjegget i postkassen, sier Strandberg Pedersen til danske medier.

EU har totalt bestilt over 1,3 milliarder vaksinedoser. Det mer enn dobbelt av befolkningen i EU-sonen. Imidlertid er mange av vaksinene fra kandidater som er langt fra ferdigstilte og godkjente. Ifølge danske medier er grunnen til at EU ligger bak USA og Storbritannia at unionen reserverte vaksinedoser, mens de andre landene kjøpte direkte.

Les mer: WHO nødgodkjenner koronavaksinen fra Pfizer og Biontech

Allerede i juni ble EUs vaksineplan klar. Allerede neste måned kjøpte Storbritannia 30 millioner doser med Pfizer-vaksine, som ble klar allerede i desember. Amerikanerne slo også til og kjøpte 100 millioner doser. EU på sin side, reserverte 200 millioner doser.

– Å kjøpe vaksiner er verdens enkleste kost-nytte-analyse. Å ha investert tidligere enn EU er en stor seier for Storbritannia og USA, både målt i økonomi og menneskeliv, sier den amerikanske økonomiprofessoren Alex Tabarrok.

Reklame Braut Haaland gjør comeback