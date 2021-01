Siste fra Gjerdrum: - Leter fortsatt etter overlevende

Redningsarbeidet pågår fremdeles i området.

Saken oppdateres.

- Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og vi er i en redningsaksjon inntil noe annet blir besluttet, sier Bjørn Christian Willersrud i politiet klokken 16 søndag.

- Vi planlegger for videre søk utover kvelden og natta, da vi fremdeles av fire savnede personer.

Innsatsleder brann sier søndag påpeker at det kan være luftlommer i området.

- Derfor er det fortsatt håp om å finne overlevende.

Redningsarbeiderne har begynt å søke lenger nord i rasområdet søndag. Samtidig jobbes det med evakuering av husdyr i området som er evakuert, opplyser Willersrud.

Seks omkomne

Søndag ettermiddag ble det klart at ytterligere en person har blitt funnet omkommet i skredområdet i Gjerdrum, det opplyste politiet under en pressekonferanse.

I alt er seks av de ti personene som ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum onsdag, nå funnet døde.

- Det er tungt å registrere at det er omkomne personer som finnes, men samtidig er vi glade for at det gjøres funn, sier ordfører Anders Østensen under pressekonferansen klokken 16.

Opphever evakuering av Kogstad

Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjer etter anbefaling fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via SMS/talemelding/epost, opplyser politiet.

46 personer fra til sammen 14 boliger ble evakuert 31. desember etter skredet som gikk i Ask, to kilometer lenger sør, natt til 30. desember. Boligene ligger i et område ved Kokstad gård. Grunnen til evakueringen var at det var observert sprekkdannelser i jorden og noe leire i en bekk.

Torsdag kveld ba NVE beboere i Gjerdrum om å ikke være bekymret for nye skred.

Letingen fortsetter ut kvelden

Redningsmannskapene skal utover kvelden fortsette å lete etter mulige overlevende i skredområdet i Gjerdrum, som til tross for kulde fortsatt er ustabilt.

– Vi gjennomførte søk i hele natt basert på interessepunkter vi hadde fra hund i går kveld. Vi har hatt hund inne i rasområdet hele natta, sa innsatsleder Kenneth Wangen i brannvesenet på en presseorientering i Gjerdrum søndag morgen.

Brannvesenet søkte etter personene som ikke er gjort rede for etter skredet gjennom hele natten, og har nå utvidet søket.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon. Det er viktig å understreke, sa Wangen.

Steinhard leire

Vindforholdene søndag har gjort søk med hund enklere, men Wangen sier at hard leirer gjør søket svært krevende.

– Vi utvider nå to sektorer og kommer til å utvide den ene lenger nord på et annet interessant område, sier Wangen.

Det er fem grupper som jobber i rasområdet, opplyser innsatslederen.

Brannvesenet har brukt hund i søket i rasområdet gjennom hele natten. De bruker informasjon fra politiet til å sette hunder i arbeid der det er håp om å finne overlevende.

