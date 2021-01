Haaland målløs av banen da Dortmund tok tre poeng mot Wolfsburg

Dortmund startet det nye året med seier.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

Erling Braut Haaland var tilbake på Dortmund-laget etter et lengre skadeavbrekk, i lagets første kamp i 2021. Den norske spissen fikk 81 minutter på banen da laget hans slo Wolfsburg etter scoring av Manuel Akanji. På overtid punkterte Jadon Sancho kampen etter en flott kontring.

Den norske spissen var tydelig frustrert over at han ikke noterte seg for scoring, da han ble byttet ut mot slutten av oppgjøret.

- Trist å se på Sancho

Det var gjestene Wolfsburg som startet kampen klart best borte på Signal Iduna Park. Bortelaget misbrukte blant annet tre store sjanser tidlig i den første omgangen. Dortmund så ut til å ta med seg den svake formen fra før vinterpausen inn i det nye året.

- Akkurat nå ser det ut som de gamle problemene fortsatt sitter igjen, kommenterte Viasports Eivind Bisgaard Sundet tidlig i kampen.

Utover i omgangen kom Haaland og de andre Dortmund-spillerne mer til sin rett. På overtid i den første omgangen fikk den norske spissen også en god mulighet da han fyrte av fra spiss vinkel. På returen var lagkamerat Jadon Sancho på plass, men engelskmannen avsluttet på merkelig vis langt utenfor det åpne målet.

- Det er litt trist å se på Sancho. Han er ikke der han var før koronaen dukket opp. En av de som har lidd mest av den nye verdenen. Virker som han har mistet litt av gnisten, sa Bisgaard Sundet om det Sancho viste i de første 45 minuttene.

Engelskmannen var heller ikke helt venn med ballen i starten av kampen, men skulle virkelig vise hva som bor i han på overtid da han punkterte til 2-0 for Dortmund etter en nydelig kontring.

- Det er kanskje viktigere å få i gang Sancho enn Haaland, sa Bisgaard Sundet etter scoringen.

Wolfsburg-spillerne ropte på straffe halvveis i den første omgangen. En corner ble headet videre opp i armen til Axel Witsel fra kort hold, men etter en lengre VAR-sjekk ble spillet vinket videre. Det stusset blant andre ekspert Lars Tjærnås i Viasats studio.

- Overrasket over at det ikke blir dømt straffe. Fordi vi har sett utallige slike situasjoner bli dømt på tidligere, sa han.

Haaland nære på

Den andre omgangen startet som den første med et Wolfsburg-lag som gikk rett i angrep uten å få uttelling.

Etter 53 minutter var Haaland nære på å finne nettmaskene. En pasning i bakrom fant veien perfekt til 20-åringen som dunket til med venstrefoten. Kun en mesterlig redning av Koen Casteels hindret spissen scoring.

Da timen var passert fikk Thomas Delaney en mulighet til å heade Dortmund i ledelsen, men dansken sendte ballen til side for stolpen.

Få minutter senere sendte Manuel Akanji hjemmelaget i ledelsen etter en corner fra Sancho. Sveitseren steg til værs og stanget ballen i mål fra 9-10 meters hold.

Ti minutter før slutt ble Haaland spilt fri i en én-mot-én-situasjon en Wolfsburg-forsvarer. Nordmannen maktet ikke å time spretten på ballen som i sin tur spratt opp i armen på spissen. En mindre fornøyd Haaland svarte med å sparke ballen avgårde, noe som resulterte i et gult kort fra kampens dommer. Sekunder etterpå ble han også byttet ut uten å tegne seg for scoring i skadecomebacket.

- Frustrert Haaland, var den korte oppsummering av kommentator Bisgaard Sundet.

Dortmund sikret tre poeng og er nå oppe på 4. plass i Bundesliga.

