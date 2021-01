Sjiamuslimer bortført og drept i Pakistan

Elleve gruvearbeidere tilhørerende en sjiamuslimsk minoritet, er drept i et angrep sørvest i Pakistan. Angrepet har utløst protester og avsky i landet.

Angrepet skjedde natt til søndag i Bolan-distriktet i provinsen Balutsjistan, ifølge det lokale politiet.

Arbeiderne skal ha blitt bortført fra et område med kullgruver og tatt med til et øde sted der de ble skutt og drept. Ifølge politiet fikk gruvearbeiderne hendene bundet på ryggen samt bind for øynene. Tre andre gruvearbeidere ble skadd i angrepet.

Ofrene tilhører den sjiamuslimske minoritetsgruppen hazara, som ofte utsettes for angrep fra sunnimuslimske ekstremister både i Pakistan og Afghanistan.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, og politiet leter nå i fjellene ved kullgruvene i et forsøk på å finne gjerningspersonene.

Angrepet har blitt møtt med fordømmelse rundt om i Pakistan, med flere demonstrasjoner i byen Quetta, som ligger nær kullgruvene. Det er varslet flere demonstrasjoner landet over. Statsminister Imran Kahn sier at de skyldige vil bli stilt til ansvar, og han sier samtidig at de pårørende vil bli tatt hånd om.

IS er en av gruppene som har gjennomført terroraksjoner rettet mot minoritetsgruppen hazara. I Balutsjistan, som grenser til Afghanistan, har det vært et økende antall terrorangrep de siste månedene.

(©NTB)

