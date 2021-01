Brente sjanser og seier for Haaland i comebacket

Erling Braut Haaland var tilbake for Dortmund etter over en måned ute med skade i 2-0-seieren over Wolfsburg. Han gikk målløs av banen tross kjempesjanser.

Haaland hadde ikke vært i aksjon for Dortmund siden 28. november etter å ha vært ute med en hamstringskade. Sjansene han pleide å komme til i 2020, fikk han, men målene han hadde for vane å score i fjor uteble mot Wolfsburg. Likevel kunne Dortmund juble for tre poeng takket være et dødballmål fra Manuel Akanji etter en drøy time og et kontringsmål av Jadon Sancho på overtid. Haaland ble byttet ut etter 82 minutter og var tydelig misfornøyd med å ikke få nettkjenning. Trepoengeren er uansett viktig for Dortmund, som har slitt i fraværet av sin norske superspiss. Etter 1-5-tapet for Stuttgart 12. desember ble lagets trener Lucien Favre sparket og laget hadde falt av i tetkampen mot Bayern München og RB Leipzig. Med søndagens seier har Dortmund 25 poeng og går forbi motstander Wolfsburg på tabellen. Det holder til 4.-plass, seks poeng bak Leipzig som er motstander førstkommende lørdag. (©NTB)

