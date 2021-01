Bekreftet søndag: Bjørn-Ivar (40) og Lisbeth (54) funnet omkommet

Politiet går søndag kveld ut med to navn på omkomne etter skredet i Gjerdrum.

Siste: Politiet offentliggjør søndag kveld navnene på to omkomne etter skredet i Gjerdrum.

Lisbeth Neraas (54) og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) er to av de omkomne.

De to ble funnet lørdag 2. januar.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen har vært savnet sammen med kona Charlot Grymyr Jansen (31) og datteren Alma (1). Det er ikke kjent om kona og datteren er blant de som er funnet etter skredet.

Lisbeth Neraas har vært savnet sammen med sin sønn, Marius Brustad (29). Det er heller ikke kjent om han er blant de som er funnet.

Syv personer er funnet omkomne etter skredet som fant sted natt til onsdag 30. desember. Tre personer er fremdeles ikke gjort rede for.

Politiet gikk lørdag ut med det første navnet på en av de omkomne. Eirik Grønolen var den første som ble funnet omkommet i skredet. Han ble funnet 1. januar.

Jobber utover kveld og natt

Letemannskapene har gjentatt gjennom søndagen at de fremdeles leter etter overlevende.

- Det er meget krevende arbeidsforhold i rasområdet for de som jobber der. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og er en redningsaksjon inntil annet blir besluttet, gjentar Bjørn Christian Willersrud i politiet under en ny pressekonferanse fra Gjerdrum klokken 21.

Redningsmannskapene planlegger for videre søk i kveld og i natt, og har påpekt at det er nok mannskap og ressurser til å fortsette arbeidet fremover.

- Vi planlegger for å holde samme trykket oppe framover, og har planlagt oss fram til mandag kveld nå i første omgang, sa innsatsleder brann tidligere søndag.

Nedkjølte

Innsatsleder helse påpeker etter spørsmål fra oppmøtt presse klokken 21 at eventuelle overlevende trolig er svært nedkjølte.

- Forutsetningene er nå vurdert å være slik at du må ligge i et hulrom i bygningsmassene for å ha overlevelsessjanse, så lang tid som har gått nå, og med temperaturene. Det er en rekke historier fra andre steder i verden - riktig nok stort sett med høyere temperaturer - hvor folk lever lenge, så lenge de befinner seg i et hulrom, hvor det også kan finnes isolasjon, sier innsatsleder helse søndag kveld.

Han forteller at det finnes erfaringer fra Norge på at det er mulig å overleve ekstrem hypotermi, med godt under 20 grader kjernetemperatur.

- Generell nedkjøling isolert, er det en lang rekke eksempler på at det går an å overleve, selv etter mange timer med sirkulasjonsstans, men kombinert med skader er det klart at nedkjøling er en veldig, veldig alvorlig faktor.

Syv omkomne

Under pressekonferansen som ble holdt klokken 19 søndag kveld opplyste politiet at det var gjort et nytt funn av en omkommet person etter skredet. Syv personer er nå funnet omkommet.

- Siste utvikling i redningsaksjonen er at vi klokken 17.27 gjorde funn av en person i rasområdet. Personen er dessverre bekreftet omkommet på stedet, sa Bjørn Christian Willersrud i politiet klokken 19.

- Avdøde ble funnet etter meget godt samarbeid mellom etterretningstjenesten til politiet, politiets hunder og USAR-mannskaper. Det er meget krevende forhold å jobbe under i rasområdet, sa Willersrud.

Luftlommer gir håp

Det er også tidligere påpekt at de fremdeles kan finne overlevende, da det kan være luftlommer i skredområdet som gjør dette mulig.

- Det kan være luftlommer med isolasjon. Det er derfor vi opprettholder at det er en sjanse for å finne overlevende, sa innsatsleder helse, Fritjof Heyerdahl, under pressekonferansen søndag ettermiddag.

Han kunne ikke svare på om hvor lenge status er at dette er en redningsaksjon.

- Vi kommer til å vurdere det fortløpende utover nå, i morgen og de kommende dagene.

– Vanskelig å bevege seg

En av bakkemannskapene, Inge Myhrer, fagansvarlig for urbant søk og redning (usar) og leder for redningsgruppa i Nedre Romerike brannvesen, fortalte søndag kveld om krevende leteforhold.

– Det er vanskelig å bevege seg. Vi må lage veier der vi skal bevege oss, sa han på pressebrifingen

– Vi legger veier der hundeekvipasjene markerer og søker mot bygningsmasser og der det kan være hulrom, forklarte Myhrer.

Han fortalte at de fortløpende vurderer sikkerheten i gropen.

– Vi har tett dialog med geoteknikere og geologer. En av de fire sikkerhetsansvarlige der nede er en geolog, sa Myhrer.

