The Athletic: Frank Lampards tid i Chelsea kan gå mot slutten

Chelsea-sjefen kan gå en usikker fremtid imøte.

Søndag ble det nok et tap for Frank Lampard og Chelsea mot Manchester City - klubbens fjerde tap på syv kamper i Premier League.

City fremsto i store deler av oppgjøret som et lag i en helt annen klasse enn Chelsea, og Lampard hadde lite å stille opp med mot Pep Guardiola, selv på eget gress.

- Kan skje før, heller enn siden

Nå melder altså The Athletic at Lampard på ingen måte sitter trygt på Stamford Bridge, og at klubben tviler på retningen det hele har tatt under Lampards ledelse. Kilder skal også ha fortalt Athletic at Chelsea allerede har begynt å se på alternative løsninger - om den nåværende formen skulle fortsette.

En slik alternativ løsning kan skje før, heller enn siden, skriver Athletic.

Avisen understreker at det er en flytende situasjon, og at det fint kan tenkes at Lampard beholder jobben ut sesongen, om resultatene skulle forbedre seg. Det skrives dog at slik historien har vist med Chelsea-eier, Roman Abramovich, så er det en tendens at når praten først har begynt, så handler det mer om «når» og ikke «om».

Chelsea befinner seg i skrivende stund på en forsmedelig åttende plass i Premier League, med Southampton like bak på tabellen.

De har også en kamp til gode på London-klubben. Det hører med til historien at det bare er tre poeng opp til topp-fire, men styret i Chelsea skal være svært bekymret over formkurven til klubben, såvel som utfordringene storsigneringene Kai Havertz og Timo Werner har opplevd.

- Problemer i garderoben

Athletic nevner også enda en utfordring for Lampard; nemlig det som skjer i garderoben.

Kilder skal ha fortalt avisen at stemningen mellom Lampard og en rekke spillere i troppen - spesielt de som befinner seg utenfor de faste elleve - har blitt svært mye dårligere den siste tiden. Det skal ha blitt såpass ille, at det nå er en faktor som vil spille inn på styrets avgjørelse om Lampards fremtid.

Det er uansett resultatene som betyr noe for Chelsea-ledelsen, og de har rett og slett ikke vært gode nok den siste tiden.

Chelsea står nå bokført med tre færre poeng etter de 17 første Premier League-kampene (26) enn de gjorde på samme tidspunkt forrige sesong.

Dette skal anses å være uakseptabelt, ettersom klubben siden da har brukt i overkant av 200 millioner pund på overganger på spillere som Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Edouard Mendy og Thiago Silva.

