Bond-piken Tanya Roberts (65) døde brått: – Hjertet mitt er knust

Skuespilleren kollapset på tur med hundene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Den amerikanske skuespilleren Tanya Roberts døde brått søndag, 65 år gammel. Det melder TMZ.

Mike Pingel, Roberts' mangeårige venn, bekrefter dødsfallet på skuespillerens offisielle Facebook-side.

«Hjertet mitt er knust», skriver han blant annet.

Les også: Larry King (87) sykehusinnlagt med korona

Roberts er blant annet kjent fra James Bond-filmen «A View to Kill», der hun var Bond-pike mot hovedrolleinnehaver Roger Moore. I tillegg har hun vært å se i «That '70s Show».

Kollapset på tur med hunden

En representant for skuespilleren forteller til kjendisnettstedet at Roberts var ute på tur med hunden sin da hun kollapset første juledag. Hun ble umiddelbart hastet til det lokale sykehuset, der hun ble lagt i respirator.

Søndag døde hun, og ifølge TMZ er ikke dødsfallet korona-relatert. Utover dette er ikke dødsårsaken kjent.

Les også: – Se for deg «Downton Abbey» med mye sex!

I tiden før hun kollapset var det lite som latet til at 65-åringen var syk. I sosiale medier delte hun blant annet flere innlegg der hun ønsket alle følgerne sine et godt nytt år.

Døde i tragisk ulykke

Også den svenske artisten, låtskriveren og musikkprodusenten Joakim Andrén er død, 34 år gammel.

Ifølge Aftonbladet gikk han bort i en ulykke. Dødsfallet er bekreftet av familien.

«Vi er svært triste over å måtte opplyse om at vår elskede sønn og bror Joakim nylig omkom i en tragisk ulykke», skriver familien i et innlegg på Andréns Instagram-profil.

34-åringen er kjent fra musikkduoen State of Sound, der han sammen med Viktor Norén (35) har stått bak hitlåter som «Wake up where you are», «Heaven» og «Higher love».

Selger leiligheten

Marion Ravn (36) selger leiligheten sin på Grünerløkka i Oslo, røper hun på Instagram.

Det var Se og Hør som først omtalte salget.

Leiligheten er 51 kvadratmeter stor, og prisantydningen er satt til 4,99 millioner kroner. Leiligheten er en toroms som kan gjøres om til treroms, og har også balkong.

Ravn ønsker ikke å kommentere salget overfor Se og Hør, men skriver på Instagram at hun «har elsket å bo der».

Hvor 36-åringen nå skal flytte, er ikke kjent.

Viser frem sønnen

Tre måneder etter at hun ble mamma for første gang, viser Nicki Minaj (38) endelig frem sønnen.

Det gjør hun i en bildeserie der hun takker fansen sin for all kjærlighet og støtte.

«Å bli mor er uten tvil den mest givende jobben jeg noen gang har hatt. Sender all kjærlighet til alle superhelt-mødre der ute. Store klemmer til alle kvinner som har vært gravide i løpet av denne krevende tiden», skriver rapperen til bildene.

Innlegget har i skrivende stund fått mer enn fem millioner likerklikk, og i kommentarfeltet renner det inn med fine ord.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre