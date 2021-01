Messi har kjøpt hus i Miami - kobles til David Beckhams klubb

I forrige uke åpnet Lionel Messi for spill i MLS - nå er det kjent at han også har kjøpt bolig i USA.

Ifølge den spanske radiokanalen Cadena SER kjøpte nemlig Messi en luksusleilighet i Miami verdt 60 millioner kroner i fjor.

Tumultene mellom Messi og Barcelona-ledelsen var et hett tema i sommer, og kulminerte med at argentineren ba om å forlate klubben.

Etter mye om og men ble han imidlertid værende hos katalanerne, men kontrakten til 33-åringen går ut etter sesongen.

I et intervju med argentinske La Sexta bekreftet Barcelona-stjernen at han blir i klubben ut sesongen. Hvor ferden går videre er imidlertid usikkert, men et klubbskifte over Atlanteren skal være aktuelt.

Cadena SER skriver nemlig at Messi allerede har kjøpt en leilighet til 60 millioner kroner i den luksuriøse skyskraperen Porsche Design Tower. Den 200 meter høye bygningen ligger ved strandkanten i Sunny Isles Beach, ifølge Expressen.

- Messi kommer til å bli i Barcelona til 2023, og så dra til Miami slik at hans barn kan gå på high school i USA før de søker seg til et universitet, skriver den spanske journalisten Antonio Ponseti i Cadena SER.

Bare en 20 minutters kjøretur fra det som skal være argentinerens nye hjem, ligger Lockhart Stadium, som er hjemmearenaen til David Beckhams klubb Inter Miami.

Så sendt som tirsdag meldte Catalunya Radio at Messi sikter på en overgang til MLS og Inter Miami allerede i 2022, og radiokanalen hevder også å vite at 33-åringen prøver å lokke med seg Luis Suarez til samme klubb.

- Jeg ville likt å spille i USA en dag, det har alltid vært en drøm. Om det hender eller ikke vet jeg ikke, men det skjer ikke nå. Kanskje i fremtiden, har Messi uttalt, gjengitt av Expressen.

Messi og Barcelona har slitt denne sesongen, men klatret tre plasser på tabellen til femteplass med 1-0-seieren over tabelljumbo Huesca søndag.

Nederlandske Frenkie de Jong scoret kampens eneste mål etter en snau halvtime i første omgang. Lionel Messi gjorde forarbeidet.

Med seieren har mannskapet til Ronald Koeman ti poeng opp til ledende Atletico. Opp til Ødegaard og Real Madrid skiller det to poeng mindre.

Barcelona har samtidig spilt én kamp mindre enn Real.

