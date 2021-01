Hilaria Baldwin «løy» om spansk opprinnelse: Faren røpet sannheten allerede i 2015

Hilaria Baldwin mener selv hun aldri har løyet.

Hilaria Baldwin (36) har den siste tiden stått for overskrifter i sladderpressen verden over.

36-åringen ble nemlig nylig «avslørt», etter at flere kritiserte henne for å lure offentligheten om hvor hun egentlig kommer fra. Sett utenfra har nemlig Baldwin fremstått som spansk - og hun snakker også engelsk med en spansk aksent.

Rett før nyttår delte hun en video på Instagram der hun fortalte at hun egentlig er døpt Hilary og at hun ble født i Boston, Masachusetts. I oppveksten har hun derimot oppholdt seg både i USA og i Spania, ettersom foreldrene og broren etter hvert flyttet og bosatte seg i sistnevnte land.

Selv ble Hilara Baldwin boende i USA etter at hun flyttet til New York for å studere som 19-åring.

Som følge av disse avsløringene har et blogginnlegg skrevet av 36-åringens far, David L. Thomas (71), nådd offentligheten. Der skriver 71-åringen om sitt eget forhold til den spanske kulturen - som også har påvirket familien hans.

– Ble hekta på spansk

I blogginnlegget fra 2015 skriver David L. Thomas at han selv kommer fra en familie med aner fra midtøsten, og at moren jobbet med ernæring. Dermed ble familien fort introdusert for ulik mat, og selv ble Thomas fort interessert i spansk kultur selv om han selv ikke hadde aner fra landet.

«Min vei i livet har blitt kraftig påvirket av det spanske språket og kulturen - og det er ikke fordi jeg har latin-blod i årene mine», skriver han i blogginnlegget, ifølge Fox News.

Dette hadde også mye å gjøre med at faren hans ofte reiste til Argentina på jobb, et land han senere besøkte sammen med faren - i tillegg til at de sammen reiste til Chile og Peru.

«Jeg ble hekta på spansk», skriver 71-åringen.

Motstridende påstander

I voksen alder reiste David L. Thomas mye rundt om i verden, men han endte alltid opp tilbake i Spania. Da han selv fikk barn sørget han for at også de fikk den samme kjærligheten for den spanske kulturen allerede som unge.

I dag bor han som nevnt i Spania med kona, noe Hilaria Baldwin mener er en stor del av forvirringen rundt hvor hun er fra. Selv har hun alltid referert til Spania som «hjemme».

Selv om Hilaria Baldwin selv hevder å aldri ha løyet om hvor hun kommer fra, har det motsatte blitt bevist.

Blant annet har det på hjemmesiden til agenturet hennes stått at hun ble født på Mallorca i Spania men at hun vokste opp i Boston. Denne informasjonen er siden blitt slettet.

I april 2020 sa 36-åringen også følgende i en podkast:

– Jeg flyttet hit (til USA, journ. anm.) da jeg var 19 for å gå på NYU fra... Familien min bor i Spania, de bor på Mallorca.

I 2016 sto det også i et intervju med Hola! Magazine at hun sørget for å lære barna sine morsmålet sitt, spansk.

Hilaria Baldwin er for øvrig kona til skuespiller Alec Baldwin (65), og sammen har de fem barn.

